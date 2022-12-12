Brezilya Milli Takımı'nda Jorge Jesus sesleri! Ronaldo'dan açıklama geldi...

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2022 Dünya Kupası'nda turnuvaya çeyrek finalde veda eden Brezilya'da teknik direktör Tite, görevinden ayrıldı. Bunun üzerine yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Brezilya Futbol Federasyonu, gözünü Jorge Jesus'a dikti.

Brezilya Futbol Federasyonu'nun Tite'nin görevi bırakması sonrası iki teknik direktörün temsilcileriyle görüştüğü, bunlardan birinin Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus olduğu öne sürüldü.

Brezilya'nın Jorge Jesus'u sezon bitmeden göreve getirmeyi istemesi halinde tazminat ödemek zorunda olacağı ve bunun da düşündürdüğünün altı çizildi.

JORGE JESUS KARARINI VERDİ

Brezilya basınından Globo'nun haberine göre; Brezilya'nın ilgisi karşısında kayıtsız kalmayan Jesus, Fenerbahçe ile kontratını tamamlamadan ayrılmayı planlıyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin ayrılığa izin vermediği, ancak Abel Ferreira için kulübü Palmeiras'ın başkan Leila Pereira aracılığıyla onay verdiği kaydedildi.

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68 yaşındaki Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Deneyimli antrenör, Fenerbahçe ile çıktığı 25 maçta 16 galibiyet alırken 3 kez sahadan mağlup ayrıldı.

RONALDO'DAN JORGE JESUS CEVABI

Dünya Kupası'na veda eden Brezilyalı taraftarlar sosyal medyadan Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'a yoğun ilgi gösterdi. Kısa sürede gündem olan tecrübeli teknik adam için 'Brezilya Milli Takımı'na gel' mesajları atıldı.

Pep Guardiola hamlesinin imkansız olduğunu söyleyen Ronaldo, "Evet, Guardiola'ya bir ilgi vardı ve ekibiyle de görüşüldü. Ancak o Manchester City ile sözleşmesini uzatmayı tercih etti. Ben de herkes gibi yeni teknik direktörü merak ediyorum. Çok önemli bir karar olacak. Felsefesi olan birinin gelmesi çok önemli. Bence çok büyük bir ismi getirecekler." sözleriyle konuşmasını noktaladı." dedi.

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus başta olmak üzere Cesar Sampaoli, Dorival Junior, Mano Menezes, Rogerio Ceni ve Abel Ferreira gibi isimlerin takımın başına gelme ihtimaline ilişkin konuşan RONALDO, "Bu isimlerin hepsine saygı duyuyorum, uluslararası isimler. Fakat benim adayımı soracak olursanız o, Fernando Diniz. Çok iyi futbol oynatan, şov izleten bir teknik direktör. Bence Diniz harika bir teknik direktör." ifadelerini kullandı.

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