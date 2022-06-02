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Brezilya Ligi MVP'si Macris Carneiro ve Meryem Boz Fenerbahçe Opet'te! İki transfer daha...

#Transfer#Fenerbahçe Opet#Macris Carneiro
Brezilya Ligi MVPsi Macris Carneiro ve Meryem Boz Fenerbahçe Opette İki transfer daha...

Naz Aydemir Akyol, Mina Popovic, Dicle Nur Babat ve Tutku Burcu Yüzgenç ile yollarını ayıran Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, yeni transferlerini art arda açıkladı.

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Fenerbahçe Opet; VakıfBank'tan Meryem Boz'u transfer ettiğini açıkladı.

Sarı-lacivertliler ayrıca orta oyuncular Aslı Kalaç ve Ergül Avcı ile Brezilyalı pasör Macris Carneiro'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

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Hoş geldin Meryem Boz

Fenerbahçe'den yapılan transfer açıklamaları şu şekilde:

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında pasör çaprazı mevkiinde oynayan milli sporcu Meryem Boz’u kadrosuna dahil etti.

Kariyerinde birçok başarıya imza atan ve bir dönem de çubuklu formayı giyen tecrübeli oyuncu, Eskişehir DSİ Bentspor, İller Bankası, Atom Trefl Sopot, Nakhonnon, Bursa BBSK, Nilüfer Belediyespor, Seramiksan, Galatasaray, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve VakıfBank formalarını da terletti.

Deneyimli isim, milli forma ile 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Elemelerinde En Değerli Oyuncu (MVP) seçilerek, adını rüya takıma yazdırmıştır.

Meryem Boz’a ‘hoş geldin’ diyor, sarı lacivertli forma ile sonsuz başarılar diliyoruz.

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Hoş geldin Aslı Kalaç

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında kadrosuna orta oyuncu Aslı Kalaç’ı kattı. 26 yaşındaki başarılı orta oyuncu kariyerinde Yeşilyurt, TVF Spor Lisesi, Galatasaray ve Türk Hava Yolları formalarını giydi. Aslı Kalaç’a ailemize hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz.

Brezilya Ligi MVPsi Macris Carneiro ve Meryem Boz Fenerbahçe Opette İki transfer daha...

Hoş geldin Ergül Avcı Eroğlu

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde deneyimli orta oyuncu Ergül Avcı Eroğlu ile anlaştı. 3 yıl boyunca sarı lacivertli formayı giyen tecrübeli isim kariyerinde Yeşilyurt, Nilüfer Belediyespor, VakıfBank, Galatasaray, İdmanocağı, Bursa BŞB, Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Eczacıbaşı VitrA ve Aydın BŞB takımlarının formalarını da terletti. Sporcumuza ‘hoş geldin’ diyor, sarı lacivertli forma ile sonsuz başarılar diliyoruz.

Brezilya Ligi MVPsi Macris Carneiro ve Meryem Boz Fenerbahçe Opette İki transfer daha...

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Hoş geldin Macris Carneiro

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon planlaması çerçevesinde kadrosunu Brezilyalı pasör Macris Carneiro ile güçlendirdi. Kariyerinde birçok başarıya imza atan ve çok sayıda ödüle layık görülen Brezilya milli takımın pasörü Macris Carneiro, BMG/São Bernardo, São Caetano, EC Pinheiros, Terracap/BRB/Brasília Vôlei ve Itambé/Minas kulüplerinde de forma giydi. Son sezonda Itambé/Minas formasıyla Güney Amerika Kadınlar Kulüpler Şampiyonası’nda ve Brezilya Süper Ligi’nde şampiyonluk yaşayan Carneiro, Güney Amerika Kadınlar Kulüpler Şampiyonası’nda “En İyi Pasör” seçilirken, Brezilya Süper Ligi’nde de “En İyi Pasör” ve En Değerli Oyuncu (MVP) seçildi. Ailemizin yeni üyesi Macris Carneiro’a ‘hoş geldin’ diyor, sarı lacivertli forma ile sonsuz başarılar diliyoruz.

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Brezilya Ligi MVPsi Macris Carneiro ve Meryem Boz Fenerbahçe Opette İki transfer daha...

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#Transfer#Fenerbahçe Opet#Macris Carneiro

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