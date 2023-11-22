Brezilya - Arjantin maçında olaylar çıktı, polis müdahale etti! Rodrygo'dan Messi'ye olay söz...

Haberin Devamı

2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde Brezilya ile Arjantin karşı karşıya geldi.

TRİBÜNLER KARIŞTI, MAÇ GEÇ BAŞLADI

Maracana Stadyumu'nda oynanan maç öncesi tribünlerde olaylar çıktı. Brezilya polisi, Arjantinli taraftarların olduğu bölüme girerek sert müdahalede bulundu. Yaralanan bazı taraftarlar sedyeyle stadyumdan çıkarılarak hastaneye götürüldü.

Arjantin kalecisi Emiliano Martinez'in, saha kenarından zıplayarak Arjantinli taraftarlara copla vuran polisi durdurmaya çalıştığı anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Maçın başlama vuruşu, çıkan olaylar sonrası Arjantinli futbolcuların soyunma odasına geri dönmesiyle gecikti.

Haberin Devamı

RODRYGO İLE MESSI'NİN DİYALOĞU

Tribündeki olaylar sebebiyle geç başlayan maçta da gerginlik hakimdi. Gecikme sonrası oyuncular yeniden sahaya çıkıp ısınırken Brezilyalı Rodrygo ile Arjantinli Lionel Messi'nin diyaloğu da çok konuşuldu.

Güney Amerika basınına göre iki yıldız arasında şöyle bir diyalog geçti:

Rodrygo: Niye soyunma odasına gittiniz? Korkaklar.

Messi: Biz Dünya Şampiyonuyuz, neden korkalım? Ağzından çıkan kelimelere dikkat et.

ARJANTİN TEK GOLLE KAZANDI

Olayların damga vurduğu dev maçta Arjantin, 63. dakikada Nicolas Otamendi’nin golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Ev sahibi ekipte Joelinton, 81. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Ajantin puanını 15’e yükselterek liderliğini korurken, Brezilya 7 puanda kaldı.