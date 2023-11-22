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Brezilya - Arjantin maçında olaylar çıktı, polis müdahale etti! Rodrygo'dan Messi'ye olay söz...

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#Brezilya - Arjantin#Messi#Martinez
Brezilya - Arjantin maçında olaylar çıktı, polis müdahale etti Rodrygodan Messiye olay söz...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2023 08:59

2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde bu gece Brezilya ile Arjantin arasında oynanan maç öncesi Maracada Stadyumu'nda olaylar çıktı. Brezilya polisinin tribünde bulunan Arjantinli taraftarlara müdahale etmesiyle artan gerginlik, maçın başlamasını geciktirdi. Arjantin kalecisi Emiliano Martinez'in polis şiddetini engellemeye çalışması ve maç içinde Rodrygo ile Messi'nin diyaloğu ise maça damga vurdu.

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2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde Brezilya ile Arjantin karşı karşıya geldi.

TRİBÜNLER KARIŞTI, MAÇ GEÇ BAŞLADI

Maracana Stadyumu'nda oynanan maç öncesi tribünlerde olaylar çıktı. Brezilya polisi, Arjantinli taraftarların olduğu bölüme girerek sert müdahalede bulundu. Yaralanan bazı taraftarlar sedyeyle stadyumdan çıkarılarak hastaneye götürüldü.

Brezilya - Arjantin maçında olaylar çıktı, polis müdahale etti Rodrygodan Messiye olay söz...

Arjantin kalecisi Emiliano Martinez'in, saha kenarından zıplayarak Arjantinli taraftarlara copla vuran polisi durdurmaya çalıştığı anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Maçın başlama vuruşu, çıkan olaylar sonrası Arjantinli futbolcuların soyunma odasına geri dönmesiyle gecikti.

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Brezilya - Arjantin maçında olaylar çıktı, polis müdahale etti Rodrygodan Messiye olay söz...

RODRYGO İLE MESSI'NİN DİYALOĞU

Tribündeki olaylar sebebiyle geç başlayan maçta da gerginlik hakimdi. Gecikme sonrası oyuncular yeniden sahaya çıkıp ısınırken Brezilyalı Rodrygo ile Arjantinli Lionel Messi'nin diyaloğu da çok konuşuldu.

Güney Amerika basınına göre iki yıldız arasında şöyle bir diyalog geçti:

Rodrygo: Niye soyunma odasına gittiniz? Korkaklar.

Messi: Biz Dünya Şampiyonuyuz, neden korkalım? Ağzından çıkan kelimelere dikkat et.

ARJANTİN TEK GOLLE KAZANDI

Olayların damga vurduğu dev maçta Arjantin, 63. dakikada Nicolas Otamendi’nin golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Ev sahibi ekipte Joelinton, 81. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Ajantin puanını 15’e yükselterek liderliğini korurken, Brezilya 7 puanda kaldı.

Brezilya - Arjantin maçında olaylar çıktı, polis müdahale etti Rodrygodan Messiye olay söz...

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#Brezilya - Arjantin#Messi#Martinez

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