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Hürriyet
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Voleybol
AA
Haber Giriş: 29.07.2020 - 13:38,Son Güncelleme:

Brett Walsh, Halkbank'ta

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Brett Walsh, Halkbank'ta
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 26 yaşındaki Kanadalı pasör Brett Walsh'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Belçika'nın Knack Roeselare takımında oynayan Walsh'un, başkent ekibinde 7 numaralı forma ile mücadele edeceği belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Brett Walsh, Halkbank ailesine katılmanın kendisini heyecanlandırdığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Halkbank, sıkı çalışma ve mükemmellik kültürüyle Avrupa'da çok önemli bir kulüp. Bu sezon Halkbank formasını giyeceğim için gerçekten heyecan duyuyorum. Harika takım arkadaşlarımla bir yumruk olup rakiplerimizle rekabet etmek için sabırsızlanıyorum."

Brett Walsh, Halkbankta

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