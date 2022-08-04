Canlı Anlatım: Breidablik Başakşehir maçı

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Breidablik ile Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda karşı karşıya geliyor.
İkinci yarı oynanıyor
Breidablik: 0
Başakşehir: 2
Goller: 38' Aleksic, 52' Deniz Türüç
İLK 11'LER
Breidablik: Einarsson, Gunnlaugsson, Muminovic, Margeirsson, Ingvarsson, Einarsson, Sigurjonsson, Eyjolfsson, Svanthorsson, Thorvaldsson, Thorhallsson.
Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Biglia, Aleksic, Ömer Ali Şahiner, Chouiar, Okaka.
BREIDABLIK BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Karşılaşma saat 21:45’te başladı ve Kopavogsvöllur Stadı'nda gerçekleşiyor. Breidablik Başakşehir maçı TRT Spor’dan canlı izlenebiliyor.
Bu mücadelenin rövanşı 11 Ağustos’ta İstanbul'da oynanacak.