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GeriFutbol Bournemouth, Harry Wilson'un sözleşmesini sezon sonuna uzattı
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İHA
Haber Giriş: 08.06.2020 - 15:31,Son Güncelleme:

Bournemouth, Harry Wilson'un sözleşmesini sezon sonuna uzattı

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Bournemouth, Harry Wilson'un sözleşmesini sezon sonuna uzattı
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İngiliz temsilcisi Bournemouth, Liverpool'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 23 yaşındaki futbolcu Harry Wilson'ın sözleşmesini liglerin korona virüs nedeniyle ertelenmesinden dolayı sezonun bitimine kadar uzattığını açıkladı.

Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, Liverpool'dan sezon başında kiralık olarak renklerine bağladığı Gallerli futbolcu Harry Wilson'ın sözleşmesini uzattı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, liglerin korona virüs nedeniyle ertelenmesinden dolayı sözleşmesinin sezonun bitimine kadar uzatıldığı ifade edildi. Wilson, böylece ligde kalan 9 maçta Bournemouth forması giymeye devam edecek.



23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 27 resmi müsabakaya çıktı ve 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Liglerin başlamasıyla birlikte Bournemouth, 20 Haziran'da evinde Crystal Palace ile karşılaşacak.

Bournemouth, Harry Wilsonun sözleşmesini sezon sonuna uzattı

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