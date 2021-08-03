Bottas'ın teması, Macaristan pistinde bowling... "Alonso yarışı ayakta izletti, Mercedes'in hatası ve Alpine"
Formula 1'de Macaristan Grand Prix son 15 yılın en heyecanlı yarışına sahne oldu. Okay Karacan, Pit-Stop’ta öne çıkan noktaları ve yarışın akıbetini ele aldı.
Valteri Bottas'ın yarışın hemen başındaki teması birçok aracı etkiledi. Sıra dışı ikinci start sonrası Mercedes'in hatası dengeleri değiştirirken ikramı geri çevirmeyen Ocon, kariyerinin ilk zaferini elde etti. Okay Karacan, Pit-Stop’ta Macaristan’dan öne çıkan noktaları ve yarışın akıbetini ele aldı.
Okay Karacan ile Pit-Stop yeni bölümüyle yayında! İzlemek için tıklayın
Peki sizce bu hafta sonunun en karlı takımı hangisi oldu?
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