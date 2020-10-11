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Basketbol
AA
Haber Giriş: 11.10.2020 - 17:19 | Son Güncelleme:

BOTAŞ 66-77 Çankaya Üniversitesi

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BOTAŞ 66-77 Çankaya Üniversitesi
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Çankaya Üniversitesi, BOTAŞ'ı 77-66 yendi

Salon: Ankara DSİ Etlik

Hakemler: Mehmet Şahin, Ozan Gönen, Uygar Kurt

BOTAŞ: Williams 15, Ayşe Cora 3, Bahar Çağlar 4, Tilbe Şenyürek 19, Işıl Alben 13, Büşra Akbaş 10, Erdenay Topçu, Marina Bas 2, Sehernaz Çidal
Çankaya Üniversitesi: Zellous 27, White 19, Gizem Yavuz 4, Bahar Öztürk 8, Talbert 13, Özge Karataş 6

1. Periyot: 15-22

Devre: 26-43

3. Periyot: 42-55

5 faulle çıkanlar: 37.32 Ayşe Cora (BOTAŞ), 37.45 Talbert (Çankaya Üniversitesi)

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