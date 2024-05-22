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Boston, Indiana'yı uzatmada geçip seriyi 1-0 yaptı

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#NBA Playoffs#Indiana Pacers#Boston Celtics
Boston, Indianayı uzatmada geçip seriyi 1-0 yaptı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 10:26

NBA'de heyecan konferans finalleri maçlarıyla devam ediyor.

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Doğu Konferansı'nda Boston Celtics evinde karşılaştığı Indiana Pacers'ı uzatmalarda 133-128'lik skorla mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Boston'da Jayson Tatum 36 sayı, 12 ribaund ile double double yaparken, Jrue Holiday 28 sayı, 8 asist ve Jaylen Brown da 26 sayı, 7 ribaund ile mücadele etti.

Indiana'da Tyrese Haliburton 25 sayı, 10 asist, Pascal Siakam 24 sayı, 12 ribaund ve Myles Turner da 23 sayı, 10 ribaund ile oynarken galibiyete yetmedi.

 

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#NBA Playoffs#Indiana Pacers#Boston Celtics

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