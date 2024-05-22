Boston, Indiana'yı uzatmada geçip seriyi 1-0 yaptı

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Doğu Konferansı'nda Boston Celtics evinde karşılaştığı Indiana Pacers'ı uzatmalarda 133-128'lik skorla mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.
Boston'da Jayson Tatum 36 sayı, 12 ribaund ile double double yaparken, Jrue Holiday 28 sayı, 8 asist ve Jaylen Brown da 26 sayı, 7 ribaund ile mücadele etti.
Indiana'da Tyrese Haliburton 25 sayı, 10 asist, Pascal Siakam 24 sayı, 12 ribaund ve Myles Turner da 23 sayı, 10 ribaund ile oynarken galibiyete yetmedi.
Doğu Konferansı finalleri ilk maçında Boston Celtics, normal süresi 117-117 biten maçta, uzatmalar sonunda Indiana Pacers'ı 133-128 yendi ve seride 1-0 öne geçti.#NBAPlayoffs— Spor Arena (@sporarena) May 22, 2024
⭐️ Jayson Tatum: 36 sayı, 12 ribaunt & 4 asistpic.twitter.com/3MAJqUrUEB