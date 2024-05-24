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Boston Celtics, Indiana Pacers'ı yendi ve seriyi 2-0 yaptı

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#NBA Playoffs#Boston Celtics#Indiana Pacers
Boston Celtics, Indiana Pacersı yendi ve seriyi 2-0 yaptı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2024 10:05

NBA'de heyecan konferans finalleri maçlarıyla devam ediyor.

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Doğu Konferansı'nda Boston Celtics evinde mücadele ettiği Indiana Pacers'ı 126-110 skorla mağlup etti ve seride 2-0 yaptı.

Boston'da Jaylen Brown 40 sayı, 5 ribuand, Jayson Tatum 23 sayı, 6 ribaund ve Derrick White da 23 sayı, 6 asistle oynayarak galibiyete katkıda bulundu.

Indiana'da ise Pascal Siakam'ın 28 sayı, 5 ribaund ve Andrew Nembhard'ın da 16 sayı, 5 asisti mağlubiyeti önleyemedi.

Seride 3. ve 4. müsabakalar Indiana Pacers'ın sahasında oynanacak.

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#NBA Playoffs#Boston Celtics#Indiana Pacers

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