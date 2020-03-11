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Ajansspor
Haber Giriş: 11.03.2020 - 20:28,Son Güncelleme:/

Bosna'da Ümit Özat'a büyük şok!

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Bosna'da Ümit Özat'a büyük şok!
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Teknik direktörlük görevi için Bosna Hersek ekiplerinden NK Celik Zenica ile Aralık 2019'da sözleşme imzalayan Ümit Özat'a Bosna'da oturum izni verilmedi.

Ülkemizde son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran, Mavi Lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra Bosna Hersek'in yolunu tutan ve 16 Aralık 2019'da NK Celik Zenica ile anlaşma sağlayan Özat'a geçen 3 aylık süreçte oturum izni ve lisans verilmedi.

Bosna'da oturum izni alamayan ve Bosna Hersek Futbol Federasyonu tarafından lisansı da çıkarılamayan takımının maçlarını tribünde takip eden 43 yaşındaki hoca tekrardan Türkiye'ye dönecek.

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