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GeriFutbol Borussia Dortmund'la sözleşmesini uzatan Piszczek, gelecek sezon sonunda futbolu bırakacak
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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.05.2020 - 18:29,Son Güncelleme:

Borussia Dortmund'la sözleşmesini uzatan Piszczek, gelecek sezon sonunda futbolu bırakacak

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Borussia Dortmund'la sözleşmesini uzatan Piszczek, gelecek sezon sonunda futbolu bırakacak
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) kulübü Borussia Dortmund, savunma oyuncusu Lukasz Piszczek'in sözleşmesini bir yıl daha uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Polonyalı futbolcunun sözleşmesinin 30 Haziran 2021'ye kadar uzatıldığı belirtildi.

34 yaşındaki Piszczek'in, sözleşmesinin sonunda futbolu bırakacağı kaydedildi.

2010 yılında Hertha Berlin'den transfer edilen Piszczek, Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 355 maçta 18 gol kaydetti.

Piszczek, sarı-siyahlı ekipte iki lig şampiyonluğu yaşarken iki kez de Almanya Kupası'nı kazandı.

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