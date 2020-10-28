Rus takımlarına rakip olduğu son üç Avrupa kupası maçının ikisini kaybeden Borussia Dortmund, daha önceki beş karşılaşmadan mağlup ayrılmamıştı. Zenit, Mart 2014'teki Borussia Dortmund galibiyetinden bu yana Avrupa kupalarında Alman takımlarına karşı oynadığı altı maçı kazanamadı.

Evinde oynadığı son üç Şampiyonlar Ligi maçını kazanan Borussia Dortmund, Ekim 2013'ten bu yana ilk kez dört maçlık bir seri yakalamak için sahaya çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son beş deplasman maçını kazanamayan Zenit, daha öncesinde üst üste iki galibiyet almıştı. 2020/21 Şampiyonlar Ligi sezonunun ilk maçında Lazio'ya yenilen Borussia Dortmund, turnuva tarihinde sadece 2017/18 sezonuna ikide sıfır yaparak başladı.

Spartak Moskova ve CSKA Moskova'nın ardından Şampiyonlar Ligi tarihinde 50 maça çıkan üçüncü Rus takımı Zenit olacak.

Borussia Dortmund santrforu Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi tarihinde çıktığı ilk 10 maçlık süreçte en fazla gol atan oyuncu konumunda.

Borussia Dortmund forması giyen Jude Bellingham, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maça ilk 11 başlayan en genç İngiliz oldu. Turnuva tarihinde 18 yaşından önce 2+ maça ilk 11 çıkan sadece iki İngiliz var: Josh McEachran ve Phil Foden.

Borussia Dortmund Zenit maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda?

Borussia Dortmund Zenit maçı bu akşam 23:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.