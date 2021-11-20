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Borussia Dortmund, Stuttgart engelini iki golle geçti

#Borussia Dortmund#Stuttgart#Bundesliga
Borussia Dortmund, Stuttgart engelini iki golle geçti

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Stuttgart'ı 2-1 yendi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile C Grubu'nda yer alan Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 12. haftasında Signal Iduna Park'ta Stuttgart'ı konuk etti.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmada Borussia Dortmund'un gollerini, 56. dakikada Donyell Malen ve 85. dakikada Marco Reus attı.
Stuttgart'ın tek golü, 63. dakikada Roberto Massimo'dan geldi.

Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Borussia Dortmund, puanını 27'ye çıkardı.

Sarı-siyahlılar, 28 puanı bulunan Bayern Münih'in 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Stuttgart ise 10 puanda kaldı ve 16. sıraya geriledi.

Leipzig deplasmandan puansız döndü

Hoffenheim'ın sahasında Leipzig'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 12. dakikada Diadie Samassekou ve 68. dakikada Munas Dabbur attı.

Leipzig, bu sonuçla 18 puanda kaldı. Hoffenheim ise puanını 17'ye yükseltti.

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Günün diğer karşılaşmalarında Bayer Leverkusen sahasında Bochum'u 1-0, Borussia Mönchengladbach da Greuther Fürth'ü 4-0 mağlup etti. Arminia Bielefeld-Wolfsburg karşılaşması ise 2-2 berabere sonuçlandı.

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#Borussia Dortmund#Stuttgart#Bundesliga

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