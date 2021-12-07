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Canlı Anlatım: Borussia Dortmund Beşiktaş Maçı

#Borussia Dortmund#Beşiktaş#Şampiyonlar Ligi
Canlı Anlatım: Borussia Dortmund Beşiktaş Maçı

Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Beşiktaş, deplasmanda Borussia Dortmund ile karşılaşıyor. Haberimizde Borussia Dortmund Beşiktaş maçının canlı anlatımı ile birlikte canlı maç skorunu ve pozisyon özetlerini takip edebilirsiniz.

Borussia Dortmund -Beşiktaş maçından fotoğraflar...Borussia Dortmund -Beşiktaş maçından fotoğraflar...
Borussia Dortmund -Beşiktaş maçından fotoğraflar...

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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Borussia Dortmund ile karşı karşıya geliyor.

DORTMUND 2 - 0 BEŞİKTAŞ

GOL: 29' Malen, 45+2 Marco Reus (pen)

KIRMIZI KART: 45' Welinton

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Dortmund: Kobel, Meunier, Hummels, Zagadou, Schulz, Dahoud, Witsel, Bellingham, Wolf, Reus, Malen

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Welinton, Montero, Umut Meraş, Mehmet Topal, Josef, Kenan Karaman, Can Bozdoğan, Larin, Batshuayi.

Türk takımlarıyla oynadığı dokuz Avrupa kupası maçının sadece birini kaybeden Borussia Dortmund, tek yenilgisini 1999/2000 UEFA Kupası son 16 turunda iç sahada Galatasaray'dan aldı. Şampiyonlar Ligi grubunu üçüncü bitirmesi kesinleşen Borussia Dortmund, son 16 turunda RB Salzburg'a elendiği 2017/18 sezonundan bu yana ilk kez yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son üç iç saha maçının ikisini kaybeden Borussia Dortmund, aynı sayıda yenilgiyi daha önceki 14 karşılaşmada almıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son üç deplasman maçını gol atamadan kaybeden Beşiktaş, daha önce mücadele ettiği 2017/18 gruplarındaki üç dış saha karşılaşmasını da kazanmıştı. Bu sezon oynadığı beş Şampiyonlar Ligi maçını da kaybeden Beşiktaş, 2018/19'dan bu yana grubu puansız kapatan ilk takım olma tehlikesiyle karşı karşıya. Turnuva tarihinde grup aşamasını puansız geçen tek Türk takımı ise Fenerbahçe. 2021/22 Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla oyuncu kullanan ve ilk 11'inde en fazla değişiklik yapan takım Beşiktaş. Jude Bellingham, Borussia Dortmund'un bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerin %60'ına doğrudan katkı sağladı.

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BORUSSİA DORTMUND BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Borussia Dortmund Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam TSİ saat 23:00'da başladı. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanıyor.

Canlı Anlatım: Borussia Dortmund Beşiktaş Maçı

 

Sergen Yalçın: Grubu puansız tamamlamak istemiyoruz

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında Beşiktaş deplasmanda Borussia Dortmund'u konuğu olacak. Oynanacak mücadele öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve orta saha oyuncusu Can Bozdoğan, karşılaşmanın oynanacağı Signal Iduna Park'ta basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Grubu puansız tamamlamak istemediklerini dile getiren Sergen Yalçın, "İyi olacağını düşündüğümüz bir turnuvaya katıldık. Turnuva bizim için sağlıklı geçmedi. Farklı düşüncelerimiz vardı. Daha iyisini yapabiliriz diye düşünüyorduk. Sakatlıklar nedeniyle farklı kadrolarla oynamak durumunda kaldık. Ciddi bir tecrübe kazandık. Bu seviyede oynamak için nasıl bir plan ve program yapılması konusunda ciddi tecrübe elde ettik. Grubu puansız tamamlamak istemiyoruz. Bu açıdan bizim için önemli bir maç. İnşallah yarın güzel bir müsabaka olur" ifadelerini kullandı.

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"HAFTA SONU OYNAYACAĞIMIZ MAÇI DÜŞÜNEREK BEŞ VEYA ALTI FARKLI OYUNCUYU KULLANMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Hafta sonunda oynayacakları lig maçını düşünerek 5, 6 farkı oyuncuyu kullanmayı düşündüklerini ifade eden Yalçın, "Pjanic bizimle gelmedi, o yarın olmayacak. Nkoudou, Mert, Gökhan yok. Biraz farklı bir kadroyla oynayacağız. Hafta sonu oynayacağımız maçı düşünerek beş veya altı farklı oyuncuyu kullanmayı düşünüyoruz. Yarın oynayacak oyuncularımız her zaman oynayan oyuncularımız. Daha dinç, daha güçlü oyuncularla başlamayı düşünüyorum. İnşallah iyi bir performans sergilerler. Puan, puanlar almak istiyoruz. Kasımpaşa maçından sonra oyuncularımızı dinlendirmeye çalıştık. Sonuçlar, psikolojik olarak da oyuncularımızı yormaya başladı. Oyuncularımız bu durumu atlatmak için çaba sarf ediyor" diye konuştu.

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"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN BİZE KATTIĞI EN BÜYÜK ŞEY TECRÜBE OLDU"

Sezon başında geniş bir kadro kurduklarını söyleyen Yalçın, "Sezona başlarken geniş bir kadro kurduk. Yaşadığımız çok sayıda sakatlık maalesef düzenimizi, oyun anlayışımızı ve antrenman programımızı bozdu. Şampiyonlar Ligi'nin bize kattığı en büyük şey tecrübe oldu" dedi.

CAN BOZDOĞAN: GÜZEL BİR PERFORMANS SERGİLEMEK İSTİYORUZ

Borussia Dortmund'un tehlikeli bir takım olduğuna dikkat çeken Can Bozdoğan, "Yarın Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçımızı oynayacağız. Dortmund'a karşı güzel bir performans sergilemek istiyoruz. Çok güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Borussia Dortmund, hücumlara çok çabuk çıkabilen tehlikeli bir takım. Agresif olmalıyız. Onları oynatmamalıyız. Bunları yapabilirsek iyi bir maç çıkarabileceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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#Borussia Dortmund#Beşiktaş#Şampiyonlar Ligi

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