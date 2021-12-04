Borussia Dortmund 2-3 Bayern Münih / Maç sonucu ve özeti

Bayern Münih, Signal Iduna Park'ta oynanan mücadelede Borussia Dortmund'u 3-2 yendi.
Bayern Münih'in gollerini 9 ve 77. dakikalarda Lewandowski, 44. dakikada Coman kaydetti.
Ev sahibi Dortmund'un golleri ise 5. dakikada Brandt ve 47. dakikada Haaland'dan geldi.
Bu sonuçla puanını 34'e yükselten Bayern liderliğini sürdürdü. 30 puanda kalan Dortmund ise ikinci sırada yer aldı.
İLK 11'LER
Borussia Dortmund: Kobel, Meunier, Hummels, Akanji, Guerreiro, Emre Can, Dahoud, Bellingham, Reus, Brandt, Haaland
Bayern Münih: Neuer, Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies, Goretzka, Tolisso, Coman, Müller, Sane, Lewandowski