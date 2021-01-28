Borderlands’ın filmine dair detaylara netleşiyor

Eli Roth tarafından yönetilecek Borderlands’ten uyarlanarak çekilecek filme dair ayrıntılar gün geçtikçe netleşiyor. Lionsgate’in yaptığı son açıklamaya göre seslendirme kadrosuna bir büyük isim daha katılıyor.

Lilith’i seslendirecek Cate Blanchett’ın yanı sıra Kevin Hart, kadroya eklenen yeni isim oldu. Kevin Hart yapımda Roland’ı seslendirecek. Roland, şu anda paralı asker olarak çalışan ve Crimson Lance olarak bilinen yüksek eğitimli özel askeri gücün eski bir üyelerinden biri.

Yönetmen Eli Roth, Kevin Hart'ın oyuncu seçimi hakkında kısa bir açıklama yaptı: “Kevin ile çalışmaktan heyecan duyuyorum. Borderlands onun için farklı bir karaktere hayat verme imkanı sunacak, biz de izleyicileri Kevin’ın bu hiç görmedikleri yönünü ortaya çıkararak heyecanlandırmak istiyoruz. Onun harika bir Roland olacağına inanıyorum.”

Borderlands kurgusu gelecek zamanda yer alıyor. Ana hikaye ‘Vault Hunters’ isimli gezginlerin ileri teknoloji ve silahlarla dolu eski bir uzaylı mahzenini aramak için Pandora gezegenine gitmesi çevresinde oluşuyor.