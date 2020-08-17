Boluspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Bolu ekibi, kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde antrenman yaptı.



Antrenman öncesinde takımla tanışma toplantısı yapan Taşyürek, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Ahmet Taşyürek, Boluspor'un büyük bir camia olduğunu söyledi. Takımla ve yönetim kuruluyla çalışmalara başladıklarını belirten Taşyürek, "Bütün zamanımızı ve enerjimizi buna harcıyoruz. Bir yandan kadroların oluşumu, bir yandan eksiklerin tamamlanması için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Koşan, mücadele eden, bütün enerjisiyle armanın hakkını veren bir takım için çabalayacağız." diye konuştu.



Sezonun başlamasına çok az bir süre kaldığına işaret eden Taşyürek, "Bugün başladık. Süre biraz az. Süre az olduğu için de yoğun çalışacağız. Pandemiden sonra federasyonun belirlediği bir tarih var. Hatasız bir şekilde takımımızı bu sürede hazırlamaya çalışacağız. Boluspor için en iyisi neyse onu yapma çabası içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.



- Antrenman



Bolu ekibi, antrenmana ısınma hareketleri ve koşuyla başladı.



Kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas antrenmanı yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, açma germe hareketleriyle sona erdi.

Bolu ekibinin yeni sezona günde çift antrenman yaparak hazırlanacağı öğrenildi.

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