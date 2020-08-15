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GeriFutbol Boluspor, teknik direktör Ahmet Taşyürek'le sözleşme imzaladı
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DHA
Haber Giriş: 15.08.2020 - 15:23,Son Güncelleme:

Boluspor, teknik direktör Ahmet Taşyürek'le sözleşme imzaladı

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Boluspor, teknik direktör Ahmet Taşyürek'le sözleşme imzaladı
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TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'da, teknik direktörlük görevine Ahmet Taşyürek getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Ahmet Taşyürek ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.



Taşyürek'in yardımcılık görevlerine ise Kazım Akgün, Onur Baş, Gökhan Alaş, Muzaffer Çaylı ve Metin Kantarcı getirildi.

Boluspor, teknik direktör Ahmet Taşyürekle sözleşme imzaladı

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