Boluspor, teknik direktör Ahmet Taşyürek'le sözleşme imzaladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Ahmet Taşyürek ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.







Taşyürek'in yardımcılık görevlerine ise Kazım Akgün, Onur Baş, Gökhan Alaş, Muzaffer Çaylı ve Metin Kantarcı getirildi.

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