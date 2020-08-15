DHA
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Boluspor, teknik direktör Ahmet Taşyürek'le sözleşme imzaladı
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'da, teknik direktörlük görevine Ahmet Taşyürek getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Ahmet Taşyürek ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Taşyürek'in yardımcılık görevlerine ise Kazım Akgün, Onur Baş, Gökhan Alaş, Muzaffer Çaylı ve Metin Kantarcı getirildi.
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