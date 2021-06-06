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GeriFutbol Boluspor, Reha Erginer ile yeni sözleşme imzaladı
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Futbol
Haber Giriş: 06.06.2021 - 16:45 | Son Güncelleme:

Boluspor, Reha Erginer ile yeni sözleşme imzaladı

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Boluspor, Reha Erginer ile yeni sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, teknik direktör Reha Erginer ile yeni sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, mevcut teknik direktör Reha Kemal Erginer ile 1+3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Erginer'in, Boluspor Kulübü Başkanı Abdullah Abat'ın da katıldığı törende 1+3 yıllık resmi sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Açıklamada, "Teknik direktör Reha Kemal Erginer'e yeniden hoş geldin diyor, kulübümüz armasıyla başarılı bir sezon diliyoruz." temennisinde bulunuldu.

Boluspor, Reha Erginer ile yeni sözleşme imzaladı

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