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Boluspor - Bandırmaspor maçında ilginç anlar! Rakibin gol atmasına izin verdiler

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#Futbol#Boluspor#Bandırmaspor
Boluspor - Bandırmaspor maçında ilginç anlar Rakibin gol atmasına izin verdiler
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2024 19:52

Trendyol 1’inci ligin 19’ncu haftasında Boluspor'un Bandırmaspor’u 2-1 yendiği karşılaşmada hakem atışı gelen gol sonrası saha karışırken ortaya ilginç anlar çıktı.

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Trendyol 1’inci ligin 19’ncu haftasında Boluspor, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor’u 2-1 mağlup etti.

Boluspor'un galibiyet gollerini Posmac ve Bettaieb kaydetti. Bandırmaspor'un tek golünü ise Mustafa Çeçenoğlu attı. 

MAÇTA İLGİNÇ OLAY

Boluspor - Bandırmaspor maçının son anlarından ilginç bir olay yaşandı.

Müsabakanın son anlarında hakem atışı sonrası Boluspor hızla atağa kalkarak Adel Bettaieb ile golü buldu ve durum 2-0'a geldi.

Gol sonrası Bandırmasporlu oyuncular, hakem atışı sonrası direkt atağa geçen Bolusporlu oyunculara tepki gösterdi.

Bolusporlu oyuncular ise Bandırmaspor'un gol atmasına izin verdi ve karşılaşma 2-1 sona erdi.

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MAÇTAN ÖNEMLİ ANLARI

10’uncu dakikada Anıl’ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci son anda kornere çeldi.

45’inci dakikada sol köşeden kullanılan kornerde kale önünde iyi yükselen Posmac’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

İlk yarı Boluspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

71’inci dakikada Bandırmaspor’dan Levent’in rakip kaleye gönderdiği şut dışarı çıktı.

90+7’nci dakikada hakem atışının ardından Posmac’ın rakip sahaya gönderdiği topu önünde bulan Bettaieb orta sahada topla ilerleyerek takımının ikinci golünü attı: 2-0.

90+10'uncu dakikada Bandırmaspor’un santrayı kullanmasının ardından Mustafa Çeçenoğlu rakip kaleye ilerledi. Bolusporlu futbolcuların engellemediği Mustafa Çeçenoğlu, kaleci Çağlar’ın da kaleyi boş bırakmasıyla topu ağlara gönderdi: 2-1.
Karşılaşma Boluspor’un 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.(

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#Futbol#Boluspor#Bandırmaspor

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