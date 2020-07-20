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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.07.2020 - 12:53,Son Güncelleme:

Bolivya Futbol Federasyonu Başkanı Cesar Salinas vefat etti

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Bolivya Futbol Federasyonu Başkanı Cesar Salinas vefat etti
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Bolivya Futbol Federasyonu Başkanı Cesar Salinas, 58 yaşında hayata veda etti. Koronavirüs teşhisi konan Salinas'ın bir haftadır hastanede entübe olarak tedavi gördüğü ve yaşam mücadelesini kaybettiği iddia edildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Salinas'ın ölüm nedenine değinilmezken, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dilendi.

Ülke basınında yer alan haberlerde, Cesar Salinas ve Bolivya 1. Futbol Ligi ekiplerinden The Strongest'ın başkanlığını üstlenen eşi Ines'e bir hafta önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konduğu, nefes alma sorunu nedeniyle bir haftadır hastanede entübe olarak tedavi gören Cesar Salinas'ın verdiği yaşam mücadelesini kaybettiği iddia edildi.

Eşi Ines'in ise hastalığı yenerek hastaneden taburcu olduğu ifade edildi.

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