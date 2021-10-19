Bolasie: "Kariyerimde böyle bir başlangıç hiç yaşamadım..."

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ve korkulan oldu: AY.4.2 alarmıVe korkulan oldu: AY.4.2 alarmı!#Koronavirüs
Şampiyonu aylar önceden açıkladılar 3-1 sonrası işler değişti... Küme düşecek takımlar...Şampiyonu aylar önceden açıkladılar! 3-1 sonrası işler değişti... Küme düşecek takımlar...#Süper Lig
İki komşusunu öldürme suçlamasıyla aranıyor, milyonlarca insan yakalanamasın diye dua ediyorİki komşusunu öldürme suçlamasıyla aranıyor, milyonlarca insan yakalanamasın diye dua ediyor#Çin
SİHAların öncü ismine veda Selçuk Bayraktar: En yakın dava ve yol arkadaşımızdıSİHA'ların öncü ismine veda! Selçuk Bayraktar: En yakın dava ve yol arkadaşımızdı#Özdemir Bayraktar
Tam aşılılar neden hayatını kaybediyor Sebebi belli oldu...Tam aşılılar neden hayatını kaybediyor? Sebebi belli oldu...#Koronavirüs
Taksicilerden sert tepki İBBnin kararı mahkemelik oluyorTaksicilerden sert tepki! İBB'nin kararı mahkemelik oluyor#Taksi
İzmirde yeğeninin ölümüne neden olan hala hakkında yeni detayİzmir'de yeğeninin ölümüne neden olan hala hakkında yeni detay#İzmir
Berlinde restorana gitti... Hayatı değişti Türklerden ilham aldı, şimdi tanımayan yokBerlin'de restorana gitti... Hayatı değişti! Türklerden ilham aldı, şimdi tanımayan yok#Carters Of Moseley
Elon Musk yine fark attı Dünyanın en zengin iki insanının toplamını bile geçtiElon Musk yine fark attı! Dünyanın en zengin iki insanının toplamını bile geçti#Elon Musk
Bankalar muslukları açtı İşte en uygun kredi faizleriBankalar muslukları açtı! İşte en uygun kredi faizleri#Kredi
Defne Samyeli, Mustafa Sandala açtığı tazminat davasını da kaybettiDefne Samyeli, Mustafa Sandal'a açtığı tazminat davasını da kaybetti#Defne Samyeli
Ayvalıkta tarihi bir konak aldığı iddia edilmiştti... Hafta sonunu köyde geçirdiAyvalık'ta tarihi bir konak aldığı iddia edilmiştti... Hafta sonunu köyde geçirdi#Ege
Koronavirüs beyni küçültüyor Covid geçirdikten sonra mutlaka uzmana başvurun...Koronavirüs beyni küçültüyor! 'Covid geçirdikten sonra mutlaka uzmana başvurun...'#Koronavirüs
Evlilik teklifi eski eşleri kızdırdı: Kardeşiyle beni aldattı, ablasıyla nişanlandıEvlilik teklifi eski eşleri kızdırdı: Kardeşiyle beni aldattı, ablasıyla nişanlandı#Kourtney Kardashian
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dünyaya Reform ÇağrısıCumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dünyaya Reform Çağrısı#YOUTUBE
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Bolasie: "Kariyerimde böyle bir başlangıç hiç yaşamadım..."

#Çaykur Rizespor#Yannick Bolasie#Anadolu Kulüpleri
Bolasie: Kariyerimde böyle bir başlangıç hiç yaşamadım...

Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Yannick Bolasie, kariyerinde böyle bir başlangıç yaşamadığını söyledi.

Haberin Devamı

Amacının taraftarların beklentisini karşılamak olduğuna değinen Bolasie, "Bunun için daha çok çalışıyorum. Zaman bunun belirleyicisi olacak. Ben iyisini yapmaya çalıştıkça ve skorlar da geldikçe taraftarın beklentisini karşılayabileceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Alınan sonuçlara takım olarak çok üzüldüklerini belirten Bolasie, şöyle devam etti:

"Kariyerimde böyle bir başlangıç hiç yaşamadım. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Kariyerimde üst üste en fazla üç kez mağlup oldum. Daha sonrasında bunu çevirmeyi başarmıştık. Bunu çevireceğimizi ve başaracağımızı düşünüyorum. Şanssız başlangıcı kıracağımızı inanıyorum. Antrenmanda yaptıklarımızı sahaya yansıtırsak ve hakemler açısından şansımız yaver giderse bu işi başaracağımızı düşünüyorum."

Kasımpaşa maçını hatırlatan Bolasei, "Şans her zaman mücadele edenin çalışanın yanındadır. Bizim çalışmaya devam etmemiz mücadele etmemiz lazım. Bir başlangıç yapıp devamını getireceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çaykur Rizespor#Yannick Bolasie#Anadolu Kulüpleri

BAKMADAN GEÇME!

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde kanıtı çöktü

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıt'ı çöktü!

Koray Avcıdan Selçuk Urala sert tepki: O zaman ben de kıroyum

Koray Avcı'dan Selçuk Ural'a sert tepki: O zaman ben de kıroyum

Lions-Cartel’in lideri Sergen Ahmedi Eğlencesi yarım kaldı

Lions-Cartel’in lideri Sergen Ahmedi Eğlencesi yarım kaldı

Almanya’da Türk vekile ağır tehdit

Almanya’da Türk vekile ağır tehdit

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu