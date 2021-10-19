Bolasie: "Kariyerimde böyle bir başlangıç hiç yaşamadım..."

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Amacının taraftarların beklentisini karşılamak olduğuna değinen Bolasie, "Bunun için daha çok çalışıyorum. Zaman bunun belirleyicisi olacak. Ben iyisini yapmaya çalıştıkça ve skorlar da geldikçe taraftarın beklentisini karşılayabileceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Alınan sonuçlara takım olarak çok üzüldüklerini belirten Bolasie, şöyle devam etti:

"Kariyerimde böyle bir başlangıç hiç yaşamadım. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Kariyerimde üst üste en fazla üç kez mağlup oldum. Daha sonrasında bunu çevirmeyi başarmıştık. Bunu çevireceğimizi ve başaracağımızı düşünüyorum. Şanssız başlangıcı kıracağımızı inanıyorum. Antrenmanda yaptıklarımızı sahaya yansıtırsak ve hakemler açısından şansımız yaver giderse bu işi başaracağımızı düşünüyorum."

Kasımpaşa maçını hatırlatan Bolasei, "Şans her zaman mücadele edenin çalışanın yanındadır. Bizim çalışmaya devam etmemiz mücadele etmemiz lazım. Bir başlangıç yapıp devamını getireceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.