Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Bodrumspor'da Adis Jahovic ile yollar ayrılıyor

Güncelleme Tarihi:

#Adis Jahovic#Bodrumspor#Spor Toto 1. Lig
Bodrumsporda Adis Jahovic ile yollar ayrılıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2022 12:57

Spor Toto 1’inci Lig’de evinde Süper Lig yarışındaki önemli rakiplerinden Yılport Samsunspor’la golsüz berabere kalıp puanını 29 yapan Bodrumspor’da teknik direktör İsmet Taşdemir, Adis Jahovic ile yolların ayrılacağını açıkladı.

Haberin Devamı

Spor Toto 1’inci Lig’de evinde Süper Lig yarışındaki önemli rakiplerinden Yılport Samsunspor’la golsüz berabere kalıp puanını 29 yapan Bodrumspor’da flaş bir gelişme yaşandı. Teknik direktör İsmet Taşdemir, maçın ardından yaptığı değerlendirme toplantısında Kuzey Makedonyalı golcü Adis Jahovic ile yolların ayrılacağını açıkladı. "Adis Jahovic ile bizim takımımız örtüşmedi" diyen Taşdemir, "Devre arasında kendisiyle yolları ayırmayı planlıyoruz. Adis Jahovic asla kötü futbolcu değil ama bizim takımımızın oyun yapısına uyuşmadı. Devre arası takviye yapmak çok zor, iyi oyuncuyu hiçbir takım bırakmaz" dedi. 

Sezon başında Süper Lig’de küme düşen Göztepe’den transfer 35 yaşındaki forvet, Bodrumspor formasıyla 13 lig maçına çıkıp 2 gol ve 2 asistle oynadı.

"MAÇIN HAKKI BERABERLİKTİ"

Samsunspor karşılaşmasını değerlendiren Taşdemir, "Samsunspor iyi bir takım ve dolayısıyla bizim için çok zor bir maçtı. Maçın geneli taktik savaşı şeklinde geçti. Bizi iyi analiz ettiklerini düşünüyorum. Maçın hakkı beraberlikti. Ligin boyu kısaldıkça, takımlar birbirlerini çok daha iyi tanıyor. Dolayısıyla çok daha iyi önlem alabiliyorlar. Alınan puan bizim için önemlidir, yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bodrumspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda perşembe günü Konyaspor deplasmanına çıktıktan sonra ligde ilk yarının son haftasında Göztepe’ye konuk olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adis Jahovic#Bodrumspor#Spor Toto 1. Lig

BAKMADAN GEÇME!

Futbol şöleninde tarihi final | Dünyanın en iyisi Messi son tango için sahada, kariyerini şekillendiren olaylar yıllar sonra yeniden gündemde

Futbol şöleninde tarihi final | 'Dünyanın en iyisi' Messi son tango için sahada, kariyerini şekillendiren olaylar yıllar sonra yeniden gündemde

#2022 Dünya Kupası
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden küfrediyoruz Çünkü küfür beni seksi yapıyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden küfrediyoruz? 'Çünkü küfür beni seksi yapıyor'

#Küfür
23 yılın ardından mutlu son... Uçaktaki yabancının hediyesi hayatlarını değiştirdi Film gibi bir hikâye

23 yılın ardından mutlu son... Uçaktaki yabancının hediyesi hayatlarını değiştirdi! Film gibi bir hikâye

#Ayda Zugay

BAKMADAN GEÇME!

Futbol şöleninde tarihi final | Dünyanın en iyisi Messi son tango için sahada, kariyerini şekillendiren olaylar yıllar sonra yeniden gündemde

Futbol şöleninde tarihi final | 'Dünyanın en iyisi' Messi son tango için sahada, kariyerini şekillendiren olaylar yıllar sonra yeniden gündemde

#2022 Dünya Kupası
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden küfrediyoruz Çünkü küfür beni seksi yapıyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden küfrediyoruz? 'Çünkü küfür beni seksi yapıyor'

#Küfür
23 yılın ardından mutlu son... Uçaktaki yabancının hediyesi hayatlarını değiştirdi Film gibi bir hikâye

23 yılın ardından mutlu son... Uçaktaki yabancının hediyesi hayatlarını değiştirdi! Film gibi bir hikâye

#Ayda Zugay