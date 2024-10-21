Bodrumspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Bodrum FK - Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'ler

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Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Sipay Bodrum Futbol Kulübü, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Bodrumspor, özellikle son üç haftada topladığı puanlarla çıkış yakaladı. Bodrumspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Bodrumspor Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

BODRUMSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği mücadele saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Sipay Bodrumspor: Sousa | Celustka, Ajeti, Ali, Üzeyir | Ahmet, Mohammed | Brazao, Fredy, Dimitrov | Puşcaş.

Çaykur Rizespor: Grbic | Taha, Mocsi, Aliqulov, Halil İbrahim | Papanikoloau, Hadziahmetovic | Akintola, Varesanovic, Emrecan | Jurecka.