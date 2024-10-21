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Bodrumspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Bodrum FK - Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'ler

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Bodrumspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Süper Lig Bodrum FK - Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11ler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2024 12:57

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta Bodrumspor Çaykur Rizespor maçı ile son bulacak. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Ev sahibinde kırmızı kart cezalısı Taulant Seferi ile apandisit ameliyatı geçiren Gökdeniz Bayrakdar mücadelede forma giyemeyecek. Peki, Bodrumspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Bodrum FK - Çaykur Rizespor maçı canlı izle bilgisi...

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Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Sipay Bodrum Futbol Kulübü, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Bodrumspor, özellikle son üç haftada topladığı puanlarla çıkış yakaladı. Bodrumspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Bodrumspor Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

BODRUMSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği mücadele saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Sipay Bodrumspor: Sousa | Celustka, Ajeti, Ali, Üzeyir | Ahmet, Mohammed | Brazao, Fredy, Dimitrov | Puşcaş.

Çaykur Rizespor: Grbic | Taha, Mocsi, Aliqulov, Halil İbrahim | Papanikoloau, Hadziahmetovic | Akintola, Varesanovic, Emrecan | Jurecka.

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