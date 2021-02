Blizzard Arcade Koleksiyonu, Blizzard Entertainment'ın temelini atan oyunları geri getiriyor

Blizzard Arcade Koleksiyonu, Windows PC'de, Blizzard'ın 30. yıl dönümünü kutlamak için bu ayın başında çıkmış bir oyun içi içerik paketi olan 30. Yıl Koleksiyonu'na dahil. (30. Yıl Koleksiyonu'nu almış olan oyunculara Blizzard Arcade Koleksiyonu otomatik olarak verilecek.) Bu paket bugün Blizzard® 30. Yıl Koleksiyonu (The Blizzard 30-Year Celebration Collection) adı altında konsollara da geliyor.



Blizzard Entertainment başkanı J. Allen Brack, "Warcraft, Diablo ve StarCraft'ı yapma olanağını The Lost Vikings, Rock N Roll Racing ve Blackthorne sayesinde bulduk. Bu yüzden Blizzard Arcade Koleksiyonu'nun, köklerimize eğlenceli ve yerinde bir dönüş olacağını düşündük," şeklinde konuştu. Brack, "Dünyanın her yerindeki pek çok Blizzard oyuncusu bu oyunları oynayarak geçirdikleri zamanları mutlulukla hatırlıyor ve bizden onları modern platformlara getirmemizi sık sık istiyor. Bu yüzden oyunları sadece yayınlamakla kalmayıp, onlara ilk defa sunulan yeni özellikler ve işlevler de ekleyerek bu deneyimi farklı bir düzeye taşımaktan heyecan duyuyoruz," dedi.



Blizzard Arcade Koleksiyonu'nda bulunan oyunlar hem orijinal hem de Definitive sürümleri içeriyor (ayrıntılar aşağıda). İki sürümde de tuş atamalarını özelleştirme ve oyunu 10 saniye öncesine geri sarma özelliği mevcut. The Lost Vikings'in ve Blackthorne'un orijinal sürümleri aynı zamanda oyuncuların, oyunun baştan sona oynanışını seyrederken istedikleri anda seyretmeyi bırakıp kontrolü kendi ellerine almalarını sağlayan bir "seyretme modu" da içeriyor. Ayrıca her oyunda ilerlemeyi her yerde kaydedebilme özelliği bulunuyor. Bunun tek istisnası Rock-N-Roll Racing'in son sürümü. Blizzard Arcade Koleksiyonu'nu oyun çizimleri, geliştirme aşaması görselleri, kullanılmamış içerikler, oyunların hikâyeleri, röportajlar ve daha pek çok içerikten oluşan çeşitli bonus materyaller ile gelmekte.



Nostaljinin Zirvesi



Blizzard Arcade Koleksiyonu'ndaki oyunlar, tüm Blizzard oyunlarının ana nitelikleri olan eğlenceyi, özgünlüğü ve ayrıntılara gösterilen özeni yansıtıyor. Her oyun içerdiği zorluklarla oyuncuyu kendine bağlayarak, zaman içinde Blizzard'ın imzası haline gelmiş olan tatmin edici oynanış, rengârenk tasarım ve bol mizah gibi öğelerin içeriyor.



The Lost Vikings'de oyuncular Hızlı Erik, Tıknaz Olaf ve Yaman Baelog'u kontrol ediyor. Bu üç gözü pek Viking, yeteneklerini birbirlerine yardım etmek için kullanarak yüzlerce bulmaca çözmek, düşmanlarını yenmek ve eve dönmek için tehlikeli bir deniz yolculuğuna göğüs germek zorunda. The Lost Vikings'in Definitive sürümü oyunun farklı konsol versiyonlarının en iyi yönlerini bir araya getiriyor. Oyunda hem ilk yayınlanan sürümün üstün ses ve görsel deneyimi hem de daha sonra yayınlanan sürümün fazladan bölümleri, bölüm arası videoları ve 3 kişiye kadar oynanabilen yerel çok oyunculu deneyimi mevcut.



Tuzak dolu bir dizi pistte, rock ve metal şarkıları eşliğinde yarışılan Rock N Roll Racing ise, oyunculara canlılığıyla göz dolduran, yıkım dolu bir yarış deneyimi vaat ediyor. Oyuncular farklı yetenekleri olan çeşitli yarışçılardan ve özelleştirilebilen araçlardan birini seçerek oyuna başlıyor. Her araçta, rakiplerinden kaçmalarını ve onları yok etmelerini sağlayan çeşitli geliştirilebilir silahlar bulunuyor. Definitive sürümle oyuna kar ve yağmur gibi çevre koşulları ekleniyor ve orijinal sürümde iki olan çok oyunculu yerel oyun kontenjanı dört kişiye çıkıyor. Definitive sürüm ayrıca yarış pisti sayısını 384'e çıkarıyor, 16:9 çözünürlüğü destekliyor ve hem oyunun gerçek enstrümanlarla yorumlanmış klasik müziklerini hem de eklenen yeni parçaları içeriyor. Oyuncuların pistte fırtına gibi eserken duyacakları yeni "Loudmouth Larry" yorumları da cabası.



Blackthorne bilek gücüyle, kurnazlıkla, gizemli bir geçmişle ve gücü sürekli artan bir pompalı tüfekle donatılmış olan ölümcül komando Kyle "Blackthorne" Vlaros'u konu alıyor. Oyunla aynı adı taşıyan ana karakteri kontrol eden oyuncular, mutant canavarlar ve goblin sürüleriyle dolu iki boyutlu, fütüristik, dünya dışı bir gezegen ortamında tehlikelerden kaçıp, önlerine çıkan her şeyi patlatarak gezegenin sakinlerini kurtarmaya ve kaderlerine ulaşmaya çalışmak zorunda. Oyunun Definitive sürümünde oyuncular her seviyeyi keşfettikçe açılan, "savaş sisi" ile kaplı bir harita bulunuyor.



Oyunların son sürümleri, Fransızca, Almanca, Japonca ve Avrupa İspanyolcası'nın yanında İtalyanca, Korece, Latin Amerika İspanyolcası, Brezilya Portekizcesi, Lehçe, Rusça, sadeleştirilmiş ve geleneksel Çince gibi dil destekleri içererek The Lost Vikings, Rock N Roll Racing ve Blackthorne'u eskisinden daha da geniş, küresel bir oyuncu kitlesine ulaştırıyor.



Şimdi Battle.net'te ve Dijital Konsol Mağazalarında



Blizzard Arcade Koleksiyonu'nun Windows PC sürümü şu anda 30. Yıl Koleksiyonu'nun bir parçası olarak sadece Battle.net'te (oyunlar ayrıca alınamamaktadır). Konsollarda ise Blizzard Arcade Koleksiyonu Nintendo eShop, PlayStation Store ve Xbox Store'da Blizzard 30. Yıl Koleksiyonu'nun bir parçası olarak ya da ayrı alınabilir.

