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BLAST Spike Nations’ta yıldız isimler birlikte oynayacak

#Valorant#BLAST#Spike Nations
BLAST Spike Nations’ta yıldız isimler birlikte oynayacak

VALORANT yardım etkinliği BLAST Spike Nations’ta pek çok ünlü ve yetenekli isim bir arada rekabet edecek.

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CS:GO Major şampiyonları ve eski takım arkadaşları Kenny “kennyS” Schrub ve Nathan “NBK-” Schmitt, 7-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan VALORANT yardım etkinliği BLAST Spike Nations için Fransa Takımı'nın kadrosunda yer alacak. İkili, TENSTAR için oynayan VALORANT profesyoneli Nouhara “Ninou” Oraha ve Lucy “Sliicyy” Tran ile birlikte mücadele edecek. Takımın beşinci oyuncusu ise, içerik üreticisi KaffWorld olacak.

NBK, geçtiğimiz Haziran’da CS:GO oynamayı bıraktığını ve artık VALORANT’a geçmek istediğini söylemişti. kennyS ise henüz gelecek kariyer planı hakkında bir şey söylemedi. Yayınlarında VALORANT oynayan oyuncu, ileride oyunu profesyonel olarak oynayıp oynamayacağına dair bir şey söylemedi.

BLAST Spike Nations'ın ikincisinde toplamda 12 VALORANT takımı yer alacak. Bu takımların katılımıyla birlikte etkinlikte Mehmet Yağız “cNed” İpek, Jake “Boaster” Howlett, Ayaz “nAts” Akhmetshin ve Nikita “Derke” Sirmitev gibi yıldız isimler de bulunacak.

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#Valorant#BLAST#Spike Nations