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"Bizim için büyük prestij oldu..."

#Bodrumspor#İsmet Taşdemir#Ziraat Türkiye Kupası
Bizim için büyük prestij oldu...

Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Turu’nda Süper Lig’in formda ekiplerinden Medipol Başakşehir’i normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 berabere biten maçta seri penaltılarla 4-2 yenen 2’nci Lig ekibi Bodrumspor, büyük coşku yaşadı.

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İstanbul’dan turla dönüp adını tüm Türkiye’ye duyuran yeşil-beyazlılar, resmi sosyal medya sayfasında, dijital bir platformda yayınlanan popüler diziden esinlenilerek bir paylaşım yaptı.

Başakşehir’in kuruluş yılına dikkat çekilen paylaşımda, "Oyuncu 2014 Elendi’ görseli takipçiler tarafından beğeni topladı.

Bizim için büyük prestij oldu...


TFF 2’nci Lig’de de zirve mücadelesi veren Bodrumspor’da kupa galibiyeti tüm camiayı sevince boğarken, teknik direktör İsmet Taşdemir takımı tebrik etti.

Zorlu bir 120 dakikayı geride bıraktıklarını belirten Taşdemir, "Kupada favori takım diye bir şey olmadığını görüyoruz. Her takım, her takımı eleyebiliyor. Biz de Süper Lig’in en çıkışta olan ekibini eledik. Bizim için büyük prestij oldu. Ligde de çıkışa geçeceğimize inanıyorum. Kupa galibiyeti hepimize büyük moral verdi. Bu maçı geride bırakacağız ve pazar günü evimizde oynayacağımız Hekimoğlu Trabzon müsabakasına odaklanacağız" dedi.

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#Bodrumspor#İsmet Taşdemir#Ziraat Türkiye Kupası

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