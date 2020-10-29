Bizim çocuklar Celtic karşısında! Lille'in galibiyetine verilen iddaa oranı...

Bu bir ilandır

LILLE

- Grubun ilk maçında, Çekya'da farklı kazanan Lille'de önemli bir eksik yok.

- O maçta, ligdeki maçların aksine Zeki Çelik ve Burak Yılmaz yedekte beklemiş, ilk 11'de sahaya çıkan Yusuf Yazıcı hat-trick yaparak gecenin yıldızı olmuştu.

- Lille TD Christophe Galtier, sıkışık fikstür nedeniyle Sparta Prag maçında rotasyon yapmıştı. Farklı galibiyetin etkisi ve sırada bekleyen Lyon maçı düşünüldüğünde, benzer bir kadro değişikliğini Celtic karşısında da görebiliriz.

- Sağ bekte Zeki Çelik değil Jeremy Pied, hücumun en uç noktasında Burak Yılmaz yerine Jonathan David görürsek şaşırmayalım.

CELTIC

- Celtic'te ise kan kaybı sürüyor. Grubun ilk maçında Milan'a kaybettiler, ligde de Aberdeen deplasmanında 2 puan bıraktılar. 25 gündür galibiyete hasretler.

- Savunmacılardan Christopher Jullien iyileşmedi, Hatem Elhamed'i Glasgow'da bırakıp Fransa'ya geldiler.

- James Forrest da henüz iyileşmedi, omzunda problem olan kaleci Vasilios Barkas'ın son durumu maç saati netlik kazanacak.

- Nir Bitton ve Odsonne Edouard'ın oynayacak duruma geldikleri bildirildi ancak ilk 11'de değil de yedekte bekleyebilirler.

- Ligdeki Aberdeen maçında sonradan oyuna girip hücuma hareket getiren Leigh Griffiths'i ilk 11'de görebiliriz.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Lille bu sezon oynadığı 9 resmi maçın hiçbirini kaybetmedi! (6 galibiyet - 3 beraberlik)

- Celtic son 3 resmi maçında galibiyet yüzü göremedi. (1 beraberlik - 2 mağlubiyet)

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