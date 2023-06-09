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Bitexen Giresunspor'dan TFF'ye 'küme düşme' kaldırılsın başvurusu!

Güncelleme Tarihi:

#Giresunspor#Tff#Küme Düşme
Bitexen Giresunspordan TFFye küme düşme kaldırılsın başvurusu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 14:59

Bitexen Giresunspor, Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu.

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Spor Toto Süper Lig'e veda eden Bitexen Giresunspor, küme düşmenin kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bitexen Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, "Henüz düşmedik ama sıralamada düşme yerindeyiz. Başvurumuzu yaptık. Çok büyük bir doğal afet yaşadık, bunun hem manevi hem maddi çok büyük etkileri oldu. Takımlar bu durumlardan çok etkilendi, oyuncular özellikle depremin olmasının ertesinde özellikle yabancı oyuncuları tekrar yönlendirmekte konsantre etmekte zorluklar yaşadık." dedi.

İSTANBULSPOR KAZANINCA KÜME DÜŞTÜLER

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında ligden düşen son takım Giresunspor olmuştu. Giresunspor ve İstanbulspor arasındaki kıyasıya mücadeleden galip çıkan taraf İstanbul ekibi olmuştu. Giresunspor, sahasında Antalyaspor'u 2-0 yenmesine rağmen İstanbulspor'un Ümraniyespor'u 3-0 mağluğ etmesi sebebiyle küme düşmüştü.

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#Giresunspor#Tff#Küme Düşme

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