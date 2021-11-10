Bitçi Teknoloji, Ozan Tufan'ın takımı Watford ile anlaştı

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Dünyanın lider fan token platformlarından Bodrum merkezli Bitci Teknoloji, son dönemde imza attığı anlaşmalara bir yenisini daha ekledi. 140 yıllık geçmişiyle, İngiltere’nin en köklü futbol kulüpleri arasında yer alan Watford FC, blockchain teknolojilerini Bitci ile geliştirecek. Watford FC ve Bitci iş birliğiyle hayata geçirilecek fan token projesi önümüzdeki dönemde Watford taraftarlarına ve yatırımcılarına sunulacak. 3 yıllık anlaşma kapsamında, Bitci.com logosu Watford FC takımının maçlarını oynadığı Vicarage Road Stadyumu’nda yer alacak.

Son dönemde Brezilya ve İspanya Milli Takımları, McLaren Formula 1 Team, FIBA, MotoGP, Sporting Lizbon gibi dünyaca ünlü takım ve organizasyonlarla hayata geçirdiği fan token anlaşmalarıyla dikkat çeken Bitci Teknoloji, daha önce de Premier Lig’den Wolverhampton Wanderers takımıyla anlaşmıştı. Öte yandan ilk global iş birliğini, geçtiğimiz aylarda İskoç Glasgow Rangers ile duyuran Bitci Teknoloji, böylece Ada futbolundaki anlaşma sayısını da 3’e çıkarmış oldu.Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bitci Teknoloji CEO’su Onur Altan Tan, “Global iş birliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Premier Lig, bugün dünyanın açık ara en çok izlenen ulusal futbol ligi. Biz de Bitci Teknoloji olarak buradaki varlığımızı güçlendiriyoruz. Watford FC gibi, kökleri 1881 yılına kadar uzanan tarihi bir kulüple böylesine yenilikçi bir anlaşmayı hayata geçirmiş olmaktan; Watford FC’nin dijital dönüşüm süreçlerine katkıda vermekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

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Geçtiğimiz sezon sonunda Premier Lig’e yükselme başarısı gösteren Watford FC, bu sezon oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla ligin en renkli takımları arasında gösteriliyor. Kulüp, transfer döneminde de Türk milli futbolcu Ozan Tufan’ı renklerine bağlamıştı.

Bitci Teknoloji Hakkında

Çağdaş Holding bünyesinde blockchain teknolojileri araştırma ve geliştirme amacıyla Bodrum’da kurulan Bitci Teknoloji, 2018 yılından bu yana sektördeki öncü faaliyetlerine devam etmektedir. İlk etapta kendisine ait mining tesisini ve mining havuzlarını kuran Bitci Teknoloji, ardından dünyanın en gelişmiş kripto para alım-satım borsalarından olan Bitci.com’u hayata geçirdi. 2020 yılında, Türkiye’nin ilk borsa ve ödeme sistemine entegre blokzinciri olan Bitcichain’i geliştirdi Türkiye’de ve yurt dışında çok sayıda spor kulübü ile taraftar token projeleri geliştirmek üzere yola çıkan Bitci Teknoloji, bu kapsamdaki ilk anlaşmaları Türkiye’de Karşıyaka Spor Kulübü, Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Eskişehirspor, Ankaragücü, Denizlispor, Bursaspor, Kocaelispor, Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği; Avrupa’da ise Glasgow Rangers, Real Betis, McLaren Racing, İspanya Milli Takımı, Wolverhampton Wanderers, MotoGP, Brezilya Milli Takımı, Uruguay Milli Takımı, Peru Milli Takımı, Deportivo Alaves, Celta Vigo, FIBA, MXGP, RCD Espanyol, FC Sion, Sporting Lizbon, Fortaleza, Cadiz, Spezia Calcio ile hayata geçirdi. Bitci Teknoloji, inşaat, enerji ve turizm gibi sektörlere yönelik blockchain çözümleri konusunda da çalışmalarına devam ediyor. Bitci Teknoloji’nin sistem altyapısı tamamen kendi mühendisleri ve tasarımcıları tarafından hayata geçirilmiş olup; şirketin genel merkezi Bodrum’dadır.