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Bitci, Baskonia'nın yeni ana sponsoru oldu

#Bitci#Baskonia #Sponsorluk
Bitci, Baskonianın yeni ana sponsoru oldu

Dünyanın lider fan token platformlarından Bitci Teknoloji (Bitci), İspanyol Basketbol Ligi Liga Endesa ve Turkish Airlines Euroleague’de mücadele eden Saski Baskonia ile geniş çaplı bir iş birliği anlaşmasına imza attı. Varılan anlaşmayla Vitoria kulübünün ana sponsorluğunu ve isim sponsorluğunu üstlenen Bitci, aynı zamanda kulübün “Resmi Global Blockchain Sponsoru” oldu. Anlaşmayla birlikte, Saski Baskonia A Takımı’nın adı da Bitci Baskonia olarak anılacak.

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İki markanın uluslararası pazarlara açılımını destekleyen bu tarihi anlaşmayla beraber Bitci basketbol alanındaki başarılarına da bir yenisini ekledi.

Söz konusu anlaşmayı Baskonia için stratejik bir ortaklık olarak tanımlayan Baskonia-Alavés Group CEO’su Haritz Kerejeta, “Blockchain teknolojisi, spor dünyası için bir dizi yeni fırsat sunuyor. Bu geleceği karşılamanın yeni bir yolu ve bu yolda Bitci gibi bir şirketle güçlerimizi birleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Bitci Teknoloji CEO’su Onur Altan Tan ise şunları söyledi: “Dünyanın önde gelen fan token platformlarından biri olarak, spora ve taraftarlara değer katmak en büyük önceliğimiz. Basketbol, tutku, heyecan ve taraftar deneyiminin bir araya geldiği bir spor. Bitci olarak yeni nesil teknolojilerimizle bu yolculuğun kalbinde olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu iş birliği basketboldaki büyüme stratejimizin en büyük göstergesi. İnanıyorum ki Bitci Baskonia, dijitalleşmenin, basketbolun taraftar ve deneyim odaklı bir spora dönüşümünün dünya çapındaki sembollerinden biri olacak.”

Bitci Teknoloji Hakkında

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Çağdaş Holding bünyesinde blockchain teknolojileri araştırma ve geliştirme amacıyla Bodrum’da kurulan Bitci Teknoloji, 2018 yılından bu yana sektördeki öncü faaliyetlerine devam etmektedir. İlk etapta kendisine ait mining tesisini ve mining havuzlarını kuran Bitci Teknoloji, ardından dünyanın en gelişmiş kripto para alım-satım borsalarından olan Bitci.com’u hayata geçirdi. 2020 yılında, Türkiye’nin ilk borsa ve ödeme sistemine entegre blokzinciri olan Bitcichain’i geliştirdi Türkiye’de ve yurt dışında çok sayıda spor kulübü ile taraftar token projeleri geliştirmek üzere yola çıkan Bitci Teknoloji, bu kapsamdaki ilk anlaşmaları Türkiye’de Karşıyaka Spor Kulübü, Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Eskişehirspor, Ankaragücü, Denizlispor, Bursaspor, Kocaelispor, Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği; Avrupa’da ise Glasgow Rangers, Real Betis, McLaren Racing, İspanya Milli Takımı, Wolverhampton Wanderers, MotoGP, Brezilya Milli Takımı, Uruguay Milli Takımı, Peru Milli Takımı, Deportivo Alaves, Celta Vigo, FIBA, MXGP, RCD Espanyol, FC Sion, Sporting Lizbon, Fortaleza, Cadiz, Spezia Calcio ile hayata geçirdi. Bitci Teknoloji, inşaat, enerji ve turizm gibi sektörlere yönelik blockchain çözümleri konusunda da çalışmalarına devam ediyor. Bitci Teknoloji’nin sistem altyapısı tamamen kendi mühendisleri ve tasarımcıları tarafından hayata geçirilmiş olup; şirketin genel merkezi Bodrum’dadır.

 

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#Bitci#Baskonia#Sponsorluk

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