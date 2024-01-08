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'Biri çıkıp penaltı derse özür dilerim' dedi! Kayserispor Başkanı Ali Çamlı özür diledi...

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#Kayserispor#Ali Çamlı#Sivasspor
Biri çıkıp penaltı derse özür dilerim dedi Kayserispor Başkanı Ali Çamlı özür diledi...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2024 11:22

Kayserispor-Sivasspor maçı sonrasında hakem kararları ile ilgili yaptığı açıklamalar ile dikkat çeken Kayserispor başkanı Ali Çamlı, özür diledi.

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Sahasında Sivasspor'a mağlup olan Kayserispor'da başkan Ali Çamlı maç sonrasında verilen penaltı kararı ile ilgili olarak; "Eğer o pozisyona bir kişi çıkıp penaltı desin özür dileyeceğim. Lige ayar verilmek isteniyorsa ligden çekiliriz. Bir maç nasıl rezil edilir örneğini bugün gördük" şeklindeki açıklama yapmıştı.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, pozisyonun penaltı olarak yorumlanması üzerine özür diledi.

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Spor yazarları ve eski hakemlerin Kayserispor aleyhine verilen penaltı kararı ile ilgili hakem Alper Akarsu'yu haklı bulan yorumlar yapması ve pozisyonun 'penaltı' olarak değerlendirilmesinin doğru olduğunu ifade etmesi üzerine bir televizyon programına katılan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Özür diliyorum. Deniz hoca penaltı diyorsa, penaltıdır" cümlesi kurdu.

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#Kayserispor#Ali Çamlı#Sivasspor

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