Bir dünya derbisinin gizemi; Adanaspor - Adana Demirspor

Yönetmenliğini İlker Durmuş’un üstlendiği, Spor Spikeri Sabri Ugan’ın seslendirdiği belgeselde, futbol dünyasının en büyük derbilerinden biri olan Adana Demirspor - Adanaspor rekabetinin nasıl doğduğu anlatılıyor. Bir dünya derbisinin gizemini açıklığa kavuşturan belgeselde, Adana Demirspor ve Adanaspor’un efsanevi futbolcuları, yöneticileri ve tribündeki kahramanları anlatılırken, izleyicilere bu büyük mücadeleye her yönüyle tanık olma fırsatı sunuluyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, konuyla ilgili," Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, tüm futbolseverleri ve özellikle Adanalı kullanıcılarımızı sevindirecek çok özel bir içeriğe ev sahipliği yapıyoruz." dedi.