MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBir dönem Beşiktaş forması giyen Aydın Karabulut, Kocaelispor’dan ayrıldı!
GeriFutbol Bir dönem Beşiktaş forması giyen Aydın Karabulut, Kocaelispor’dan ayrıldı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
İHA
Haber Giriş: 27.01.2021 - 13:49 | Son Güncelleme:

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Aydın Karabulut, Kocaelispor’dan ayrıldı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bir dönem Beşiktaş forması giyen Aydın Karabulut, Kocaelispor’dan ayrıldı!
Abone Olgoogle-news

Transfer çalışmalarını sürdüren 2. Lig ekibi Kocaelispor’da, sezon başında gelerek 4 maça çıkan Aydın Karabulut'un sözleşmesi feshedildi.

Transfer sürecinde hareketli günler geçiren 2. Lig ekibi Kocaelispor’da bir ayrılık daha yaşandı.

Yeşil-siyahlı takımda sezon başında transfer edilerek sadece 4 maçta görev alan Aydın Karabulut'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Aydın Karabulut, Kocaelispor’dan ayrıldı

Karabulut bir dönem Beşiktaş forması da giymişti.

 

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Aydın Karabulut, Kocaelispor’dan ayrıldı

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" SADECE Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle