İHA
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Bir dönem Beşiktaş forması giyen Aydın Karabulut, Kocaelispor’dan ayrıldı!
Transfer çalışmalarını sürdüren 2. Lig ekibi Kocaelispor’da, sezon başında gelerek 4 maça çıkan Aydın Karabulut'un sözleşmesi feshedildi.
Transfer sürecinde hareketli günler geçiren 2. Lig ekibi Kocaelispor’da bir ayrılık daha yaşandı.
Yeşil-siyahlı takımda sezon başında transfer edilerek sadece 4 maçta görev alan Aydın Karabulut'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
Karabulut bir dönem Beşiktaş forması da giymişti.
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