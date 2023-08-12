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Biniciler Atina'da Türk bayrağını dalgalandıracak

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#Binicilik#Kemer Country Atlı Spor Kulübü#Spor
Biniciler Atinada Türk bayrağını dalgalandıracak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2023 08:08

7-10 Eylül’de yapılacak Balkan Şampiyonası’nda Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nden 4 sporcu ay yıldızlı formayı giyecek. Milli Takım’a seçilen Kemer Country Atlı Spor Kulübü binicilerinden Can İnce, Burak Korkmaz ve Hüseyin Çakmak ustalar kategorisinde, Alin Yazıcı ise gençler kategorisinde kürsüye çıkmak için mücadele verecekler.

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Binicilikte Balkan Engel Atlama Şampiyonası, 7-10 Eylül tarihleri arasında Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenecek. Organizasyonda ülkemizi temsil edecek sporcular arasında yer alan Kemer Country Atlı Spor Kulübü binicilerinden Can İnce, Burak Korkmaz ve Hüseyin Çakmak ustalar kategorisinde, Alin Yazıcı da gençlerde mücadele edecek. Şampiyonaya gidecek biniciler, Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen Balkan Milli Takım seçmelerinde gösterdikleri performansla ay yıldızlı kadroya seçilme başarısını gösterdi.

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BİNİCİ VE AT UYUMU ÇOK ÖNEMLİ

Kemer Country Atlı Spor Kulübü binicileri, Atina’da 3 gün boyunca ülkemizi en iyi şeklide temsil etmek ve kürsüye çıkmak için kıyasıya bir mücadele verecek.

Binicinin yeteneklerinin yanı sıra atla uyum içerisinde olmasının da büyük önem taşıdığı bu sporda Milli Takım’a seçilme başarısını gösteren sporculardan Can İnce Cornelia isimli atıyla, Burak Korkmaz Drossel Topas’la, Hüseyin Çakmak ise Carefull’la başarıya koşacak.

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ELA AÇAR: MİLLİLERE GÜVENİYORUM

Balkan Engel Atlama Şampiyonası’nda hedeflerinin ‘en iyi derece ile ülkeye dönmek’ olduğunu söyleyen Kemer Country Atlı Spor Kulübü Direktörü Ela Açar, “Milli Takım’a ve kulüp binicilerine çok güveniyorum. Şampiyona hazırlıkları mükemmel biçimde devam ediyor. Sporcularımızın ülkemizi başarıyla temsil ederek Türk bayrağını en yüksekte dalgalandıracaklarına yürekten inanıyor ve başarılar diliyorum” açıklamasını yaptı.

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#Binicilik#Kemer Country Atlı Spor Kulübü#Spor

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