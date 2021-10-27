Beypiliç Boluspor teknik direktör Reha Erginer'in hedefi galibiyet

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika TFF resmen açıkladı İşte MHKnin yeni başkanı...Son dakika! TFF resmen açıkladı! İşte MHK'nin yeni başkanı...#Merkez Hakem Kurulu
Savcı ilk defa açıkladı... Korkunç iddia gerçek çıktıSavcı ilk defa açıkladı... Korkunç iddia gerçek çıktı!#Alec Baldwin
Türkiyede deprem tehlikesinin en yüksek olduğu yerTürkiye'de 'deprem tehlikesinin' en yüksek olduğu yer#Deprem
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşmeTürkiye ile ABD arasında kritik görüşme#İbrahim Kalın
CHPnin tezkereye hayır oyu vermesi... ‘Onurlu bir parti HDPye tepki gösterirdi’CHP'nin tezkereye 'hayır' oyu vermesi... ‘Onurlu bir parti HDP'ye tepki gösterirdi!’#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İYİ Partide tezkereye bir tek o hayır dedi Durmuş Yılmaz uyarıldı mıİYİ Parti'de tezkereye bir tek o 'hayır' dedi! Durmuş Yılmaz uyarıldı mı?#Durmuş Yılmaz
Avrupa bu skandalı konuşuyor Yanlışlıkla tutkal verildi, 2 çocuk öldüAvrupa bu skandalı konuşuyor! Yanlışlıkla tutkal verildi, 2 çocuk öldü!#İngiltere
Üniversite bu olayı konuşuyor Sahte akademisyen gözaltındaÜniversite bu olayı konuşuyor! Sahte 'akademisyen' gözaltında#Zehra Zulal Atalay Laçin
Bu insanlardan biriyseniz dikkat Tek tek açıklayıp uyardılar...Bu insanlardan biriyseniz dikkat! Tek tek açıklayıp uyardılar...#Koronavirüs
Rekabet Kurumu talebini iletti Piyasanın organize edildiği tespit edildiRekabet Kurumu talebini iletti! 'Piyasanın organize edildiği tespit edildi'#Fahiş Fiyat
Mahmut Uslu: Çok büyük günahları var, Gökhan-Caner...Mahmut Uslu: 'Çok büyük günahları var, Gökhan-Caner...'#Mahmut Uslu
Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttıŞimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!#Koronavirüs
Milyonlarca kişiyi etkileyecek... Büyük kriz kapıdaMilyonlarca kişiyi etkileyecek... Büyük kriz kapıda!#Rusya
Tolga Karelden yeni yatırımTolga Karel'den yeni yatırım#Tolga Karel
Düğünden sekiz hafta sonra eşini kaybetti: Acımı anlatmaya kelimeler yetmezDüğünden sekiz hafta sonra eşini kaybetti: Acımı anlatmaya kelimeler yetmez#Vivek Chadha
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Beypiliç Boluspor teknik direktör Reha Erginer'in hedefi galibiyet

#Beypiliç Boluspor#Reha Erginer#TFF 1. Lig
Beypiliç Boluspor teknik direktör Reha Erginerin hedefi galibiyet

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, 30 Ekim'de deplasmanda karşılaşacakları Manisaspor'u yenerek galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

Haberin Devamı

Ligde 11 puan ile 10'uncu sırada bulunan kırmızı beyazlı takım, Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde teknik direktör Reha Erginer gözetiminde Manisaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Erginer, deplasmanda oynayacakları maçın çok önemli olduğunu söyledi.
Manisaspor'un 3 teknik direktör değiştirdiğini, sıkıntılı bir süreç yaşadığını ifade eden Erginer, "Manisaspor, kadro derinliği bakımından bulunduğu yerin takımı değil. Oynadıkları futbol, aldıkları skordan daha iyi. İyi futbol oynuyorlar ama onlar da skora yansıtamıyorlar. İki takım için de zor karşılaşma olacak. Bizim için önemli bir maç, kazanarak oradan dönmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Erginer, ligdeki takımların puan aralıklarının çok yakın olduğuna dikkati çekerek, "Üç dört hafta sonra ligin daha net bir hal alacağını düşünüyorum. Alt, üst ve orta tarafın biraz daha netleşeceğini düşünüyorum." dedi.

Bu sezonun geçmiş sezonlardan daha zor olduğunu vurgulayan Erginer, şöyle konuştu:

Haberin Devamı

"Herkesin herkesi içeride ya da dışarıda yenebildiği, sürpriz sonuçların fazlasıyla alındığı bir lig. Onun için bu skorlar bence devam edecek. Sıralamalar da suni, bu şekilde devam edecek. İlk yarı bitene kadar ligin şekilleneceğini düşünüyorum. Takımlar, hedeflerini ilk yarının bitimine göre belirleyecekler, hedefleri ona göre revize edecekler."

Kaleci Alıcı: "Seri yakalayıp kendi hedefimiz olan yere ulaşmak istiyoruz"

Kaleci Ömer Alıcı da kazanmayı hedeflediklerini belirterek, "Gol yemeden iki haftanın geçmesi, bizim için çok sevindirici. Bunları daha fazla yapıp bir seri yakalayıp kendi hedefimiz olan yere ulaşmak istiyoruz. Bunun için çok iyi birliktelik yakaladık. Futbol anlamında çok zor yakalanabilecek bir şey. Bunu değerlendirip bu sene bunun meyvesini almak istiyoruz. Manisaspor maçında da kazanma isteğimiz en üst seviyede olur, puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Orta saha oyuncusu Berk Yıldız ise dört haftadır maçlara iyi başladıklarını anlatarak, "Rakiplerimizi iyi analiz ediyoruz. Maçlara üstün başlasak da maçlarda istediğimiz skoru bulamıyoruz. Bu haftada iddialı ve güçlü bir rakiple oynayacağız. Bu maçı da kazanarak başladığımız seriyi devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beypiliç Boluspor#Reha Erginer#TFF 1. Lig

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchinsi öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı!

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler