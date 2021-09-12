Beypiliç Boluspor: 2 - Kocaelispor: 0
TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, konuk ettiği Kocaelispor'u 2-0 yendi.
Futbol: TFF 1. Lig - Beypiliç Boluspor: 2 - Kocaelispor: 0
Stat: Atatürk
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Muhammet Yumak, Göktuğ Hazar Erel
Beypiliç Boluspor: Selmani, Abdurrahim Dursun, Fethi Özer, Eray Atasever (Dk. 58 Novak), Bregu (Dk. 83 Arda Köksal), Roshi, Mehmet Zahit Çınar, Kasongo, Ali Keten (Dk. 74 Emin Bayram), Abdurrahman Canlı, Bertu Alican Özyürek (Dk. 57 Tugay Kacar)
Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Mehmet Taş, Musa Nizam, Yılmaz Özeren (Dk. 36 İlyas Kubilay Yavuz), Atila Turan, Omolo (Dk. 74 Özçakmak), Mandjeck, Semih Karadeniz, Pereira (Dk. 46 Segura), Benhur Keser (Dk. 46 Mevlüt Erdinç), Bahattin Köse (Dk. 46 Ndlovu)
Goller: Dk. 2 Bertu Alican Özyürek, Dk. 40 Kasongo (Beypiliç Boluspor)
Sarı kart: Dk. 66 Ali Keten, Dk. 79 Mehmet Zahit Çınar (Beypiliç Boluspor), Dk. 66 Omolo (Kocaelispor)