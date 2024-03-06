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Beşiktaş'tan TFF’ye: Cenk Tosun'a verilmeyen penaltıyı açıklayın

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#Beşiktaş#TFF#Galatasaray
Beşiktaştan TFF’ye: Cenk Tosuna verilmeyen penaltıyı açıklayın
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2024 04:38

Beşiktaş Kulübü, G.Saray derbisindeki kritik pozisyon için TFF’ye çağrıda bulundu. Siyah beyazlılar Cenk ile Köhn arasındaki tartışılan penaltı pozisyonu için “Kamu vicdanı bu tip pozisyonlarda hakemin VAR tarafından ‘neden davet edildiğini değil, neden davet edilmediğinin’ cevabını aramaktadır” açıklamasını yaptı.

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Beşiktaş Kulübü, VAR kayıtlarının yayınlamasından hemen önce Türkiye Futbol Federasyonu’na çağrıda bulundu. Cenk Tosun ile G.Saraylı Köhn arasındaki pozisyonda penaltı bekleyen siyah beyazlıların yaptığı açıklama şöyle: “Geçtiğimiz sezon Sivas-G.Saray ve G.Antep-Beşiktaş maçlarında sahada verilen kararlar üzerine hararetli tartışmalar yaşanmış, TFF o iki maçın VAR kayıtlarını yayınlamıştı. G.Saray derbisinde de Cenk Tosun ile Köhn arasında yaşanan pozisyonda VAR’ın hakemi neden çağırmadığı konusu merak uyandırmıştır.

KONUŞMA YAYINLANMADI 

‘VAR tarafından çağrılmayan’ pozisyonlar yayınlanmamaktadır. Ne var ki kamu vicdanı bu tip pozisyonlarda hakemin VAR tarafından ‘neden davet edildiğini değil neden davet edilmediğinin’ cevabını aramaktadır. Şeffaflığı sağlama ve kamu vicdanını rahatlatma prensibi doğrultusunda söz konusu pozisyondaki VAR konuşmalarının yayınlanması Türk futbolunun sağlıklı bir yapıya kavuşması için yarar sağlayacaktır.” Ancak TFF, Beşiktaş’ın bu talebi sonrası söz konusu konuşmaları yayınlamadı

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#Beşiktaş#TFF#Galatasaray

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