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Beşiktaş'tan Talisca ve Ramos açıklaması

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#Transfer#Beşiktaş#Talisca
Beşiktaştan Talisca ve Ramos açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2023 00:49

Beşiktaş, Anderson Talisca ve Sergio Ramos transferlerine ilişkin olarak bir açıklama yayımladı.

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Beşiktaş, Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile ilgili transfer açıklaması yaptı.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile görüşüldüğünü ancak maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle görüşmelerin sonlandırıldığı kaydedildi.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yazılı ve görsel basınla sosyal medyada Kulübümüzle ilişkilendirilen profesyonel futbolcular Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile ilgili açıklamamızdır:

Her kulübün, her başkanın ve her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceği, kaliteleriyle dünya futbol piyasasında önemli bir yere sahip başarılı futbolcular Anderson Talisca ile Sergio Ramos, Kulübümüzün de transfer gündeminde yer almışlardır.

Bu doğrultuda; gerek Anderson Talisca ve kulübüyle gerekse de bonservisi elinde bulunan Sergio Ramos’la temas kurulmuş; Kulübümüzün menfaatleri gözetilerek yürütülen görüşmeler, maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle sona erdirilmiştir.

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Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.

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#Transfer#Beşiktaş#Talisca

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