Beşiktaş'tan Shaq McKissic açıklaması: "Ceza alması kaçınılmazdır'

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Shaq McKissic’in Olympiacos ile anlaştığı haberleri üzerine;

Shaq McKissic halen kulübümüzün sözleşmeli oyuncusudur. Tarafımızca aramızda olan sözleşmenin gerekleri yerine getirilmiştir. Shaq McKissic’in başka bir kulüple sözleşme imzalaması durumunda, çift sözleşme imzalamasından dolayı ceza alması kaçınılmazdır. Bu durum karşısında kulübümüzün haklarını korumak için hem FIBA hem de TBF nezdinde hukuksal girişimlere başlayacağımızı kamuoyuna bildiririz."





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