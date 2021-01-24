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Futbol
İsmail ER
Haber Giriş: 24.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan Hulk'a 2 teklif

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Beşiktaş Yönetimi, Brezilyalı futbolcu ile pazarlık masasına oturdu. Siyah beyazlılar, 1.5 yıllığına 4.5 milyon Euro isteyen Hulk’a 2 ayrı öneride bulunurken, futbolcunun menajeri, kesin kararlarını salı günü vereceklerini bildirirdi.

Beşiktaş, Hulk için Brezilyalı futbolcunun menajeri ile temaslarını sıklaştırdı. Başkan Ahmet Nur Çebi ile transferden sorumlu yöneticiler Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları, pazarlık masasında Hulk’un menajerine iki teklif sundu.

Siyah beyazlıların ilk teklifi sezon sonuna kadarki süre için 6 aylığına 1 milyon Euro.

Hulk 4.5 milyon Euro istedi

B planı olarak da 1.5 yıllığına 3.5 milyon Euro önerildi. Hulk’un menajeri ise Portekiz, İspanya ve İngiltere’den de teklifler aldıklarını belirtip, kararlarını salı günü vereceklerini söyledi.

Beşiktaştan Hulka 2 teklif

Hulk’un 1.5 yıl için 4.5 milyon Euro istediği, Beşiktaş yönetiminin ise FFP kriterleri nedeniyle teklif edilen rakamlardan yukarı çıkmaya niyeti olmadığı belirtildi.

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