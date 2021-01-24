Beşiktaş'tan Hulk'a 2 teklif

Beşiktaş, Hulk için Brezilyalı futbolcunun menajeri ile temaslarını sıklaştırdı. Başkan Ahmet Nur Çebi ile transferden sorumlu yöneticiler Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları, pazarlık masasında Hulk’un menajerine iki teklif sundu.

Siyah beyazlıların ilk teklifi sezon sonuna kadarki süre için 6 aylığına 1 milyon Euro.

Hulk 4.5 milyon Euro istedi

B planı olarak da 1.5 yıllığına 3.5 milyon Euro önerildi. Hulk’un menajeri ise Portekiz, İspanya ve İngiltere’den de teklifler aldıklarını belirtip, kararlarını salı günü vereceklerini söyledi.

Hulk’un 1.5 yıl için 4.5 milyon Euro istediği, Beşiktaş yönetiminin ise FFP kriterleri nedeniyle teklif edilen rakamlardan yukarı çıkmaya niyeti olmadığı belirtildi.