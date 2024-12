Beşiktaş’tan gönderme: Hayat acımasız Fenerbahçe

Haberin Devamı

Beşiktaş’ın Fenerbahçe karşısında aldığı 1-0’lık galibiyet siyah beyazlı camiada büyük sevinç yaratırken kulübün X hesabı üst üste ilginç paylaşımlarla hem zaferi kutladı hem de rakibine göndermelerde bulundu. Siyah beyazlılar ilk olarak şu sıralar dünyaca ünlü müzik platformu Spotify’ın tüm üyelerine hazırladığı ‘2024’ün özeti’ paylaşımlarını Fenerbahçe’ye uyguladı. Paylaşımda ‘Senin için’ denilerek Fenerbahçe etiketlendi ve şu ifadeler kullanıldı:

HERKES Bİ’ SUSSUN BAKALIM

“Merhaba Fenerbahçe beklenen an geldi. Hayat acımasız. Yıllardır hevesin birçok kez kursağında kaldı. Bu sefer yalnız değilsin. Bu acılı gecende sana eşlik etmesi adına bir çalma listesi hazırladık: Ya Sen Ya Hiç, Those Were The Days, Bu Gala Daşlı Gala, Kız Milleti, Çemberimde Gül Oya. Ardından “Şimdi herkes bi’ sussun bakalım” yazılı bir Immobile fotoğrafı paylaşıldı. Siyah-beyazlılar ayrıca yine sosyal medyada son dönemde popüler olan bir paylaşımı da Fenerbahçe’ye uyarladı.

Haberin Devamı

KANARYA’YI BEN DE ÇOK SEVERİM

Bu paylaşımda ‘Kanarya’yı ben de çok severim’ diyen Alex Oxlade Chamberlain’e yer verilerek yıldız oyuncunun son iki golünü sarı lacivertlilere atmasına gönderme yapıldı. Akabinde yedek kaleci Ersin Destanoğlu’nun gol sonrası ve maçın ardından çekilmiş fotoğrafları ‘Ersin, mutlu’ ifadeleri ile paylaşıldı. Siyah beyazlılar ayrıca Zaynutdinov’un sevinç fotoğrafını ‘Savaş, mücadele et ve kazan’ sözleriyle paylaştı. Tüm bu paylaşımlar siyah beyazlı taraftarlarca beğeni topladı ve yüksek etkileşim aldı.