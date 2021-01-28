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GeriFutbol Beşiktaş'tan Gökhan Töre için sakatlık açıklaması!
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Futbol
Haber Giriş: 28.01.2021 - 18:32 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan Gökhan Töre için sakatlık açıklaması!

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Beşiktaş, idmanda ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle çalışmayı tamamlayamayan Gökhan Töre’nin sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edildiğini açıkladı

Beşiktaş'ta Gökhan Töre’nin sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edildiği açıklandı

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama;

Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabakaya hazırlanan Futbol Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda, ikili mücadele sırasında ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle çalışmayı tamamlayamayan futbolcumuz Gökhan Töre’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edilmiştir.

Futbolcumuz Gökhan Töre’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

 

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