×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Ghezzal ve Rashica'dan kötü haber! Beşiktaş açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Ghezzal#Rashica
Ghezzal ve Rashicadan kötü haber Beşiktaş açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 15:10

Beşiktaş, Rachid Ghezzal’ın sağ uyluk arka adalesinde kas tendon bileşkesinde gerilme ve ödem, Milot Rashica’nın ise sol uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol A Takımımızın MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (semitendinosus) kas tendon bileşkesinde gerilme ve ödem saptanmıştır.

MKE Ankaragücü maçında sol uyluk üst iç kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Milot Rashica’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sol uyluk üst iç adalesinde (pectineus) gerilme ve ödem saptanmıştır.

Rachid Ghezzal ile Milot Rashica’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Gözden KaçmasınAnderson Talisca: Beşiktaş’ı geride bıraktımAnderson Talisca: Beşiktaş’ı geride bıraktımHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Ghezzal#Rashica

BAKMADAN GEÇME!