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Anderson Talisca: Beşiktaş’ı geride bıraktım

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#Transfer#Beşiktaş#Anderson Talisca
Anderson Talisca: Beşiktaş’ı geride bıraktım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 07:00

Siyah beyazlılarla anılan Anderson Talisca, ‘En iyi günlerim Beşiktaş’taydı ancak Al Nassr’da bu değişti’ dedi.

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Hemen hemen her transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan Anderson Talisca eski takımı ile ilgili konuştu. Brezilya basınından Globo’ya açıklamalarda bulunan Talisca, “Bence kariyerimin en iyi günlerini Beşiktaş’ta yaşamıştım ancak Al Nassr’da Beşiktaş’taki dönemimi geride bıraktım. Ben oraya gittiğimde sadece 6 yabancı vardı. Uzun vadede büyüme olacağını biliyorduk ama bu kadar hızlı değildi. Ronaldo’nun gelişiyle her şey değişti. Bugün, dünya liglerine bakarsanız Arap Ligi’nin ilk 10 arasında olduğunu görürsünüz. Giderek daha da gelişecek” ifadelerini kullandı.

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#Transfer#Beşiktaş#Anderson Talisca

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