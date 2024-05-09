Anderson Talisca: Beşiktaş’ı geride bıraktım

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Hemen hemen her transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan Anderson Talisca eski takımı ile ilgili konuştu. Brezilya basınından Globo’ya açıklamalarda bulunan Talisca, “Bence kariyerimin en iyi günlerini Beşiktaş’ta yaşamıştım ancak Al Nassr’da Beşiktaş’taki dönemimi geride bıraktım. Ben oraya gittiğimde sadece 6 yabancı vardı. Uzun vadede büyüme olacağını biliyorduk ama bu kadar hızlı değildi. Ronaldo’nun gelişiyle her şey değişti. Bugün, dünya liglerine bakarsanız Arap Ligi’nin ilk 10 arasında olduğunu görürsünüz. Giderek daha da gelişecek” ifadelerini kullandı.