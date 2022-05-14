Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu ve Pjanic için sakatlık açıklaması!

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Beşiktaş, Ersin Destanoğlu ve Miralem Pjanic'in sağlık durumlarıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Sağlık Kurulu Koordinatörü Kerem Ülkü imzasıyla yayınlanan rapor şöyle;

Futbol A Takımımızın 13.05.22 tarihindeki idmanında sağ ayak bileğinde rotasyonel yaralanma nedeni ile ağrısı olan oyuncuncumuz Ersin Destanoğlu’nun yapılan değerlendirmesinde ayak bileğinde dış bağ grubunda (AİTFL) gerilme ve kanama saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

Futbolcumuz Miralem Pjanic’te üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

Göztepe maçı hazırlıkları tamamlandı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.



BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışma ile sona erdi.



Siyah-beyazlılar Göztepe maçı için bugün saat 18.15’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla İzmir’e giderek kampa girecek.