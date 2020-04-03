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Futbol
Haber Giriş: 03.04.2020 - 20:00,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz iddialarına yanıt!

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Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz iddialarına yanıt!
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Beşiktaş'ta milli oyuncu Dorukhan Toköz ile önemli gelişmeler yaşanıyor.

Siyah beyazlı oyuncunun menajeri Necdet Ergezen, yaptığı açıklamayla sözleşme yenileme ve uzatma görüşmelerinin sonlandığını duyurdu.

Yaşanan bu gelişmenin üzerine Dorukhan Toköz'le ilgili bir belirsizlik durumu oluştu. Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Erdal Torunoğulları, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Torunoğulları'nın  yaptığı açıklamalar:

“Bugün basında ismi geçen menajeri ben tanımıyorum. Dorukhan ile Ocak ayında görüşmeye başladık. Daha sonra sakatlığından dolayı Almanya’ya tedaviye gitti. Görüşmeye tekrar devam edeceğimiz zaman ise virüs nedeniyle zaten her şey durdu ve görüşemedik." ifadelerini kullandı.(Orta Çizgi)

Beşiktaştan Dorukhan Toköz iddialarına yanıt

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