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Beşiktaş’tan derbi öncesi Halil Umut Meler açıklaması

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#Beşiktaş#Süper Lig#Halil Umut Meler
Beşiktaş’tan derbi öncesi Halil Umut Meler açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Şubat 29, 2024 18:09

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'de oynayacakları Galatasaray maçı için sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

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Beşiktaş Kulübü, Süper Lig’in 28’inci haftasında oynanacak Galatasaray derbisinde düdük çalacak hakem Halil Umut Meler ile ilgili “Halil Umut Meler ve tüm hakem heyetinin, saha dışında oluşacak tüm spekülasyonlardan, saha içi güzel oyunun doğasına aykırı hareketlerden etkilenmeyerek adil ve hakkaniyet esaslı yönetim göstereceğine inanıyoruz” açıklamasını yaptı.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray ile oynayacağımız maçın hakemi Halil Umut Meler oldu!Ligin en kritik haftasında Galatasaray ile oynayacağımız maça atanan Halil Umut Meler ve tüm hakem heyetinin, saha dışında oluşacak tüm spekülasyonlardan, saha içi güzel oyunun doğasına aykırı hareketlerden etkilenmeyerek adil ve hakkaniyet esaslı yönetim göstereceğine inanıyoruz.”

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#Beşiktaş#Süper Lig#Halil Umut Meler

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