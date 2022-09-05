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Beşiktaş'tan Dele Alli'nin sakatlık durumu hakkında açıklama

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#Beşiktaş#Dele Alli#Ankaragücü
Beşiktaştan Dele Allinin sakatlık durumu hakkında açıklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 18:51

Beşiktaş, Dele Alli'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

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Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçında sakatlanan Dele Alli'nin çekilen MR'ı sonucunda uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın, 4 Eylül 2022 tarihinde MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Dele Alli’nin yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir." denildi.

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#Beşiktaş#Dele Alli#Ankaragücü

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